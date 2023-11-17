Британія обіцяє підтримку компаніям оборонпрому, що зокрема допомагають Україні

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс заявив, що його уряд підтримуватиме компанії оборонної промисловості країни, які зокрема надають допомогу Україні.

Як пише "Європейська правда", про це він повідомив у Twitter (X).

За його словами, британські оборонні компанії забезпечують безпеку країни, а також допомагають таким країнам, як Україна, захищати свою свободу та виступають глобальними чемпіонами для Великої Британії.

"Ми будемо підтримувати їх проти тих, хто хоче позбавити галузь фінансування через так звані етичні правила інвестування, які є не лише аморальними, але й небезпечними", - зазначив Шаппс.

Напередодні міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон під час візиту до Києва заявив, що РФ дарма сподівається перечекати війну.

Перед цим міністр оборони Британії Грант Шаппс запевнив, що Британія продовжить разом із союзниками надавати Україні "те, що їй потрібно для перемоги".

Після вересневого засідання формату "Рамштайн" він анонсував десятки тисяч артилерійських снарядів для України.