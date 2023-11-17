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Пентагон повторив заклик до Конгресу схвалити додаткове фінансування для України
09:04 17.11.2023 |
Міністерство оборони США закликало Конгрес схвалити його запити на додаткове фінансування для продовження підтримки України та Ізраїлю.
Як пише "Європейська правда", про це під час брифінгу заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх.
За її словами, Міноборони саме тому попросило про надзвичайний додатковий пакет, щоб забезпечити фінансування допомоги Україні, а також поповнити власні військові запаси Сполучених Штатів.
"Ми продовжуємо закликати Конгрес ухвалити додатковий пакет..., тому що це надзвичайний запит. Це не є частиною бюджетного процесу... У нас є велика сума, яку ми хочемо, щоб Конгрес затвердив для України, Ізраїлю та іноземних інвестицій в Індо-Тихоокеанському регіоні", - зазначила Сінгх.
Вона зауважила, що в Пентагону залишилося 4,9 млрд доларів на допомогу України у вигляді пакетів PDA, які виділяються за президентськими повноваженнями, а також близько 1,1 млрд доларів для поповнення власних запасів Пентагону.
"Ми знаємо, що Україні знадобиться більше. Саме тому ми запитали про додатковий пакет фінансування допомоги Україні, а також і для поповнення наших власних оборонних запасів", - резюмувала Сінгх.
Повідомляли, що об'єднаний пакет законопроєктів, який включає допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню та посилення кордону, планують розглянути у Сенаті після Дня подяки, який святкуватиметься в США 23 листопада.
Перед цим конгресмен-республіканець Дон Бейкон заявив, що у Палаті представників загалом вже знають, що робити із законопроєктом щодо допомоги Україні, а також, скільки приблизно грошей хочуть виділити Києву. На його думку, розгляд може відбутися у грудні.
Адміністрація Байдена закликає Конгрес якнайшвидше схвалити запит Білого дому на допомогу Україні, щоб запобігти серйозним наслідкам для її обороноздатності.
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