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АНАЛІТИКА

Апеляційний суд зменшив Коломойському заставу на 900 млн грн

19:54 16.11.2023 |

Політика

 

Київський апеляційний суд у четвер, 16 листопада, переглянув рішення Шевченківського районного суду Києва від 27 жовтня про продовження запобіжного заходу для бізнесмена Ігоря Коломойського.

Його не відпустили на поруки, термін тримання під вартою Коломойського залишається без змін (до 2 грудня включно), але розмір застави став суттєво меншим.

За рішенням Шевченківського суду застава становила 1 450 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 3,9 млрд грн. Апеляційний суд зменшив її на 23% - до 3 млрд грн.

"Продовжити підозрюваному Коломойському Ігорю Валерійовичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 грудня включно. Визначити підозрюваному заставу в розмірі 1 118 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 3 000 712 000 в національній грошовій одиниці", - зачитав нове рішення головуючий суддя Володимир Мельник.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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