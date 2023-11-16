Данія передала військовим морякам автономні гідрографічні комплекси

Військово-Морські Сили ЗС України у рамках міжнародної технічної допомоги нещодавно отримали від уряду Королівства Данії автономні гідрографічні комплекси.

Як розповів начальник гідрографічної служби ВМС ЗС України капітан 1 рангу Роман Гончаренко, цей комплекс обладнаний багатопроменевим ехолотом, призначений для зйомки рельєфу дна з метою ситуаційної обізнаності підводного простору. Його можливості дозволяють, зокрема, й виявляти підводні об'єкти, що на сьогодні є неабияк важливо для військових моряків.

- Головне завдання багатопроменевого ехолота - збирати точні дані про морське дно та морське середовище. Потім їх можна обробити та використовувати для створення та оновлення морських карт та планшетів для підтримки безпечної навігації у районі. Отримана батиметрична інформація дозволяє знати глибини дна з щільністю через кожен сантиметр. Відповідно, ми можемо знати наявні підводні перешкоди, вибрати правильні місця стоянки наших плавзасобів, варіанти проходу, маршрути переходів суден, - пояснює офіцер.

Також він зазначив, що зазначений комплекс використовується насамперед в акваторіях портів та закритих водних акваторіях. Багатопроменевий ехолот дозволяє отримати інформацію від 1024 променів. Тобто, фактично військові моряки отримують деталізований рельєф дна.

- Цей безекіпажний надводний комплекс виробництва Maritime Robotics (Норвегії), спеціальне обладнання комплексу, зокрема багатопроменевий ехолот SeaBat T51, виробництва компанії Teledyne Marine (Данія), яка є одним з провідних виробників гідролокаторів та ехолотів різних типів, а також навігаційного обладнання. Він значно посилить спроможності у вивченні морського дна, що іноді має вирішальне значення для безпеки мореплавства та захисту довкілля, - розповів капітан 1 рангу Роман Гончаренко.

Довідка

Багатопроменевий ехолот SeaBat T51-R - створений на основі відомого SeaBat T50, але з чотирикратною роздільною здатністю. SeaBat T51-R є революційним багатопроменевим ехолотом. Його неперевершена технологія 800 кГц дозволяє проводити зйомку з найвищим рівнем деталізації, зберігаючи при цьому дивовижну ефективність зйомки з широкою смугою охоплення. Також має гнучкий нижній частотний діапазон 350-430 кГц.





Автономне управління сонаром зі штучним інтелектом спеціально створено для SeaBat T51 - це унікальна інновація SeaBat забезпечує надійні дані та роботу гідролокатора без допомоги рук, що дозволяє підвищити ефективність зйомки при меншому навантаженні на оператора.

Ехолот надає безпрецедентну інформацію про топографію морського дна і у такий спосіб виводить отримання батиметричних даних на абсолютно новий рівень.