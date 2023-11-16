Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Данія передала військовим морякам автономні гідрографічні комплекси

Данія передала військовим морякам автономні гідрографічні комплекси

 

Військово-Морські Сили ЗС України у рамках міжнародної технічної допомоги нещодавно отримали від уряду Королівства Данії автономні гідрографічні комплекси.

Як розповів начальник гідрографічної служби ВМС ЗС України капітан 1 рангу Роман Гончаренко, цей комплекс обладнаний багатопроменевим ехолотом, призначений для зйомки рельєфу дна з метою ситуаційної обізнаності підводного простору. Його можливості дозволяють, зокрема, й виявляти підводні об'єкти, що на сьогодні є неабияк важливо для військових моряків.

- Головне завдання багатопроменевого ехолота - збирати точні дані про морське дно та морське середовище. Потім їх можна обробити та використовувати для створення та оновлення морських карт та планшетів для підтримки безпечної навігації у районі. Отримана батиметрична інформація дозволяє знати глибини дна з щільністю через кожен сантиметр. Відповідно, ми можемо знати наявні підводні перешкоди, вибрати правильні місця стоянки наших плавзасобів, варіанти проходу, маршрути переходів суден, - пояснює офіцер.

Данія передала військовим морякам автономні гідрографічні комплекси

 

Також він зазначив, що зазначений комплекс використовується насамперед в акваторіях портів та закритих водних акваторіях. Багатопроменевий ехолот дозволяє отримати інформацію від 1024 променів. Тобто, фактично військові моряки отримують деталізований рельєф дна.

Данія передала військовим морякам автономні гідрографічні комплекси

 

- Цей безекіпажний надводний комплекс виробництва Maritime Robotics (Норвегії), спеціальне обладнання комплексу, зокрема багатопроменевий ехолот SeaBat T51, виробництва компанії Teledyne Marine (Данія), яка є одним з провідних виробників гідролокаторів та ехолотів різних типів, а також навігаційного обладнання. Він значно посилить спроможності у вивченні морського дна, що іноді має вирішальне значення для безпеки мореплавства та захисту довкілля, - розповів капітан 1 рангу Роман Гончаренко.

Данія передала військовим морякам автономні гідрографічні комплекси

 

Довідка

Багатопроменевий ехолот SeaBat T51-R - створений на основі відомого SeaBat T50, але з чотирикратною роздільною здатністю. SeaBat T51-R є революційним багатопроменевим ехолотом. Його неперевершена технологія 800 кГц дозволяє проводити зйомку з найвищим рівнем деталізації, зберігаючи при цьому дивовижну ефективність зйомки з широкою смугою охоплення. Також має гнучкий нижній частотний діапазон 350-430 кГц.


Автономне управління сонаром зі штучним інтелектом спеціально створено для SeaBat T51 - це унікальна інновація SeaBat забезпечує надійні дані та роботу гідролокатора без допомоги рук, що дозволяє підвищити ефективність зйомки при меншому навантаженні на оператора.

Ехолот надає безпрецедентну інформацію про топографію морського дна і у такий спосіб виводить отримання батиметричних даних на абсолютно новий рівень.

За матеріалами: АрміяInform
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,2496
  0,0147
 0,04
EUR
 1
 39,3054
  0,0885
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2248  0,04 0,10 37,8296  0,03 0,08
EUR 40,0167  0,06 0,15 40,8693  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,2800  0,02 0,06 36,3200  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес