Шмигаль обговорив із Кемероном військову, фінансову, санкційну підтримку, конфіскацію заморожених російських активів

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі в четвер обговорив із главою Міністерства закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном військову, фінансову, санкційну підтримку і конфіскацію заморожених російських активів.

"Перший міжнародний візит на посаді саме в Україну свідчить про високий і беззаперечний рівень підтримки з боку британського уряду. Торкнулися важливих і актуальних тем: військова, фінансова, санкційна підтримка. Окрема увага питанню конфіскації заморожених російських активів на потреби відновлення України", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Сторони також обговорили підтримку українського експорту, зокрема страхування воєнних ризиків.

"Символічно, що саме з британськими компаніями уряд України створив новий механізм страхування суден. Ми розраховуємо на розвиток співпраці в цьому напрямі", - додав він.