Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Шмигаль обговорив із Кемероном військову, фінансову, санкційну підтримку, конфіскацію заморожених російських активів

 

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі в четвер обговорив із главою Міністерства закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном військову, фінансову, санкційну підтримку і конфіскацію заморожених російських активів.

"Перший міжнародний візит на посаді саме в Україну свідчить про високий і беззаперечний рівень підтримки з боку британського уряду. Торкнулися важливих і актуальних тем: військова, фінансова, санкційна підтримка. Окрема увага питанню конфіскації заморожених російських активів на потреби відновлення України", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Сторони також обговорили підтримку українського експорту, зокрема страхування воєнних ризиків.

"Символічно, що саме з британськими компаніями уряд України створив новий механізм страхування суден. Ми розраховуємо на розвиток співпраці в цьому напрямі", - додав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Британія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,2643
  0,0528
 0,15
EUR
 1
 39,3939
  0,4547
 1,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:25
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2248  0,04 0,10 37,8296  0,03 0,08
EUR 40,0167  0,06 0,15 40,8693  0,02 0,05

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3000  0,00 0,00 36,3150  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес