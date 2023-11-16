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Шмигаль обговорив із Кемероном військову, фінансову, санкційну підтримку, конфіскацію заморожених російських активів
10:53 16.11.2023 |
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі в четвер обговорив із главою Міністерства закордонних справ Великої Британії Девідом Кемероном військову, фінансову, санкційну підтримку і конфіскацію заморожених російських активів.
"Перший міжнародний візит на посаді саме в Україну свідчить про високий і беззаперечний рівень підтримки з боку британського уряду. Торкнулися важливих і актуальних тем: військова, фінансова, санкційна підтримка. Окрема увага питанню конфіскації заморожених російських активів на потреби відновлення України", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.
Сторони також обговорили підтримку українського експорту, зокрема страхування воєнних ризиків.
"Символічно, що саме з британськими компаніями уряд України створив новий механізм страхування суден. Ми розраховуємо на розвиток співпраці в цьому напрямі", - додав він.
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