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Кулеба зустрівся з Кемероном: Налаштовані працювати на перемогу
10:41 16.11.2023 |
Глава МЗС України провів зустріч з новопризначеним очільником Міністерства закордонних справ Британії Девідом Кемероном, який з першим закордонним візитом на посаді прибув до Києва.
Про зустріч Кулеба повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".
"Наші переговори в Міністерстві закордонних справ України засвідчили, що Україна та Велика Британія налаштовані працювати разом на перемогу", - прокоментував зустріч Кулеба.
Він додав, що Велика Британія залишається непохитною у постачанні Україні зброї, збільшенні її спільного виробництва та позбавленні Чорного моря від російської загрози.
Кемерон перший робочий візит за кордон на своїй посаді здійснив в Україну та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.
На зустрічі Кемерон запевнив, що Британія працюватиме над тим, аби зберегти увагу до України.
У понеділок Лондон оголосив про зміни у складі уряду. Колишній британський прем'єр-міністр Девід Кемерон очолив МЗС.
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