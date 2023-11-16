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АНАЛІТИКА

Кулеба зустрівся з Кемероном: Налаштовані працювати на перемогу

 

Глава МЗС України провів зустріч з новопризначеним очільником Міністерства закордонних справ Британії Девідом Кемероном, який з першим закордонним візитом на посаді прибув до Києва.

Про зустріч Кулеба повідомив у своєму Twitter, пише "Європейська правда".

"Наші переговори в Міністерстві закордонних справ України засвідчили, що Україна та Велика Британія налаштовані працювати разом на перемогу", - прокоментував зустріч Кулеба.

Він додав, що Велика Британія залишається непохитною у постачанні Україні зброї, збільшенні її спільного виробництва та позбавленні Чорного моря від російської загрози.

Кемерон перший робочий візит за кордон на своїй посаді здійснив в Україну та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

На зустрічі Кемерон запевнив, що Британія працюватиме над тим, аби зберегти увагу до України.

У понеділок Лондон оголосив про зміни у складі уряду. Колишній британський прем'єр-міністр Девід Кемерон очолив МЗС.
Ключові теги: Британія
 

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