Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Rheinmetall передасть ЗСУ авіадесантні тактичні машини Caracal на базі Mercedes-Benz G-Сlass, Україна стане першим оператором таких автомобілів

Rheinmetall передасть ЗСУ авіадесантні тактичні машини Caracal на базі Mercedes-Benz G-Сlass, Україна стане першим оператором таких автомобілів

 

Компанія Rheinmetall збирається поставити Збройним Силам України авіадесантні тактичні машини Caracal.

Інформацією з'явилася на сайті виробника. Йдеться про 5 машин. Їх планують передати Україні наприкінці цього або на початку 2024 року. Найімовірніше, Caracal використовуватимуть Сили спеціальної операції або підрозділи спеціального призначення Генерального управління розвідки. До речі, Україна стане першим оператором таких автомобілів.

Rheinmetall передасть ЗСУ авіадесантні тактичні машини Caracal на базі Mercedes-Benz G-Сlass, Україна стане першим оператором таких автомобілів

 

Caracal - це німецька авіадесантна тактична машина, яка створена на базі позашляховика Mercedes-Benz G-Сlass. Виробництвом машини займається компанія Rheinmetall. Caracal має колісну формулу 4х4 і модульну конструкцію. Машина призначена для виконання спеціальних операцій.
За матеріалами: gagadget.com
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,2643
  0,0528
 0,15
EUR
 1
 39,3939
  0,4547
 1,17

Курс обміну валют на сьогодні, 10:42
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2624  0,03 0,07 37,8590  0,04 0,11
EUR 39,9559  0,21 0,53 40,8490  0,34 0,83

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3000  0,00 0,00 36,3150  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес