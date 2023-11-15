Rheinmetall передасть ЗСУ авіадесантні тактичні машини Caracal на базі Mercedes-Benz G-Сlass, Україна стане першим оператором таких автомобілів

Компанія Rheinmetall збирається поставити Збройним Силам України авіадесантні тактичні машини Caracal.

Інформацією з'явилася на сайті виробника. Йдеться про 5 машин. Їх планують передати Україні наприкінці цього або на початку 2024 року. Найімовірніше, Caracal використовуватимуть Сили спеціальної операції або підрозділи спеціального призначення Генерального управління розвідки. До речі, Україна стане першим оператором таких автомобілів.

Caracal - це німецька авіадесантна тактична машина, яка створена на базі позашляховика Mercedes-Benz G-Сlass. Виробництвом машини займається компанія Rheinmetall. Caracal має колісну формулу 4х4 і модульну конструкцію. Машина призначена для виконання спеціальних операцій.



