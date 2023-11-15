У Сенаті США розглянуть допомогу Україні та Ізраїлю після 23 листопада

Об'єднаний пакет законопроєктів, який включає допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню та посилення кордону, планують розглянути у Сенаті після Дня подяки, який святкуватиметься в США 23 листопада.

Як пише "Європейська правда", про це заявив лідер сенатської більшості, демократ Чак Шумер, повідомляє CNN.

За його словами, він дуже сильно хоче, щоб усі чотири запити президента США Джо Байдена - Україна, Ізраїль, гуманітарна допомога та Індо-Тихоокеанський регіон - були схвалені. Він наголосив, що законодавці будуть "дуже наполегливо над цим працювати".

"Як тільки ми повернемося на День подяки, це буде дуже важливим пріоритетом, щоб всі чотири законопроекти були ухвалені, і всі чотири мали двопартійну підтримку в Палаті представників. Разом", - зазначив Шумер.

На питання про те, чи намагається Республіканська партія розділити пакет на менші, окремі законопроєкти, він відповів, що потрібна двопартійна підтримка для всіх чотирьох, додавши, що збирається наполегливо працювати над тим, щоб всі чотири законопроєкти були ухвалені.

Як відомо, президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні.

Але новий спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон наполягає, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю розглядались Конгресом окремо, а "український" пакет розглядався разом з асигнуваннями на безпеку кордону з Мексикою.

Палата представників США у вівторок підтримала проєкт про додаткове фінансування для уникнення роботи уряду, в який не включали коштів для України та Ізраїлю.

Раніше у вівторок конгресмен-республіканець Дон Бейкон заявив, що у Палаті представників загалом вже знають, що робити із законопроєктом щодо допомоги Україні, а також, скільки приблизно грошей хочуть виділити Києву. На його думку, розгляд може відбутися у грудні.

Адміністрація Байдена закликає Конгрес якнайшвидше схвалити запит Білого дому на допомогу Україні, щоб запобігти серйозним наслідкам для її обороноздатності.