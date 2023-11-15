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«Сталевий фронт» передав бійцям 10 «швидких» та радіаційні дозиметри
10:00 15.11.2023 |
"Метінвест" передала бійцям, які захищають нашу країну неподалік від окупованої Запорізької АЕС, 100 радіаційних дозиметрів та 10 авто швидкої допомоги. Партію техніки на 8 млн передали в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.
У "Метінвесті" зазначають: на фронт передали вже понад 100 автомобілів швидкої допомоги на загальну вартість більш як 70 мільйонів гривень. Раніше більшість цих авто закуповували в Італії, але там авто уже закінчуються, тож доводиться шукати авто в інших країнах.
"Вже передали понад сто авто, але хлопці просять ще, тож ми, "Сталевий фронт", будемо й надалі шукати та передавати "швидкі". Також передали дозиметри - їх попросили бійці, які перебувають біля атомної станції, щоб контролювати ситуацію", - розповів керівник проектного офісу компанії "Метінвест" Олександр Водовіз.
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення "Метінвест" спрямував на допомогу ЗСУ та українцям вже 4 мільярди гривень. З цієї суми понад 2 млрд грн - допомога бійцям в рамках "Сталевого фронту".
Загальна сума, яку Рінат Ахметов передав на допомогу військовим і цивільним українцям, перевищила 6 млрд грн.
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