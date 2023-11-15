Фінансові новини
- |
- 15.11.23
- |
- 13:39
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Словаччина у 2024 році передасть Україні дві машини для розмінування
09:56 15.11.2023 |
Міністр закордонних справ Словаччини Юрій Бланар у понеділок підтвердив наміри країни після зміни влади продовжити гуманітарну допомогу, зокрема надаючи засоби для розмінування.
Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на словацьке інформагентство TERAZ, Бланар сказав після засідання Ради ЄС із закордонних справ.
Голова словацького МЗС підкреслив, що Словаччина хоче допомогти українцям взимку і спрямує свою гуманітарну допомогу в цьому напрямку, а також готує допомогу у сфері розмінування.
"Словацька Республіка профінансує українській стороні виробництво двох машин для розмінування Božena IV, які мають бути на службі в Херсонській області на початку наступного року", - сказав він.
Бланар також повторив слова прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо про те, що влада країни не надаватиме військову допомогу Україні.
"Однак усі комерційні питання, пов'язані з контрактами на постачання зброї, є справою окремих компаній, які торгують або працюють у Словаччині, і уряд не чинитиме жодних перешкод для цього", - наголосив міністр.
Як нагадує "Мілітарний", Словаччина раніше передала Україні 10 дистанційно керованих систем розмінування Bozena-4 та Bozena-5 словацького виробництва.
Після призначення на посаду прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні.
8 листопада стало відомо, що уряд Словаччини не затвердив чотирнадцятий пакет військової допомоги Україні на суму 40,3 мільйона євро, запропонований його попередниками.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Міноборони розпочало проєкт рекрутингу до ЗСУ
|Реалізація земельної реформи має відбуватися згідно з наміченим планом - Мінагрополітики
|Британія напередодні зими передала Україні новий пакет військової допомоги
|Німеччина до кінця року передасть Україні ще дві системи IRIS-T
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Сенаті США розглянуть допомогу Україні та Ізраїлю після 23 листопада
|«Сталевий фронт» передав бійцям 10 «швидких» та радіаційні дозиметри
|Словаччина у 2024 році передасть Україні дві машини для розмінування
|Посли G7 привітали запуск реформи Конституційного суду
|Залужний обговорив з топ-генералом Франції посилення ППО
|«Повертаємось із гарним відчуттям». Підсумки візиту української делегації до Вашингтона
|Палата представників США схвалила проєкт для уникнення шатдауну без коштів для України та Ізраїлю
Бізнес
|Infiniti показав новий концепт Vision Qe
|Німеччина, Італія та Франція інвестуватимуть щорічно понад $350 млн в аерокосмічну компанію Arianespace
|У 2024 році SpaceX може заробити $15 млрд, а Starlink принесе більше грошей, ніж контрактні пуски ракет
|Гіперзвукова ракета HASTE запустить безпілотник DART AE, який зможе розвивати швидкість понад 8600 км/год
|Японія збирається виділити $12,6 мільярда на виробництво напівпровідників
|Страйк закінчився: голлівудські актори домовились зі студіями
|Baidu замовила чипи для штучного інтелекту у Huawei замість Nvidia