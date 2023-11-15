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Залужний обговорив з топ-генералом Франції посилення ППО
09:22 15.11.2023 |
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний спільно з начальником Генштабу Сергієм Шапталою, командувачем Повітряних Сил Миколою Олещуком та командувачем ВМС Олексієм Неїжпапою провели телефонну розмову з начальником Об‘єднаного штабу ЗС Франції генералом армії Тьєрі Бюркаром.
Про це, як пише "Європейська правда", головнокомандувач повідомив у Facebook.
За його словами, вони окремо зупинилися на питаннях посилення засобів протиповітряної оборони, підготовки українських військовослужбовців та відновлення боєздатності підрозділів.
"Розповів про оперативну обстановку на фронті, перебіг бойових операцій, дії противника та його імовірні плани", - зазначив Залужний.
Головнокомандувач ЗСУ сказав, що вони обговорили важливість продовження пошуку технологічних рішень для здобуття переваги над противником у повітрі, дистанційному розмінуванні та вогневому ураженні ворожих цілей.
"Подякував французьким партнерам за послідовну підтримку та допомогу Україні в боротьбі за свободу та незалежність", - резюмував Залужний.
Раніше головнокомандувач Збройних сил України провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Чарльзом Брауном.
Перед цим президент Франції Емманюель Макрон заявив, що наступний місяць стане критичним у російсько-українській війні, у той час як Україна в ході контрнаступальних операцій намагається відвоювати свої території.
Як відомо, Валерій Залужний вважає, що війна з Росією переходить на новий етап: "позиційна" боротьба зі статичними та виснажливими боями. Щоб перемогти в ній, потрібні високі технології.
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