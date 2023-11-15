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Умєров звернувся до міністрів оборони країн ЄС: нагадав про прискорення постачання зброї
23:58 14.11.2023 |
Міністр оборони України Рустем Умєров взяв участь у зустрічі міністрів оборони країн Європейського союзу у форматі відеозв'язку. Він нагадав, чому важливо прискорити постачання зброї нашим військовим.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України в Telegram.
Під час свого виступу міністр подякував партнерам за систематичну підтримку України у війні з Росією.
Він розповів колегам, що днями був на пункті управління дивізіону протиповітряних сил. І на корпус пункту нанесли 192 позначки - це 192 повітряні цілі, які нашим воїнам вдалося збити завдяки військовій допомозі країн Заходу.
"Продовження та прискорення надання військово-технічної допомоги нашими партнерами дозволяє нам планувати та здійснювати не лише оборону, а й наступ. Ми битимемося, поки не вийдемо на міжнародно визнані кордони України", - запевнив глава Міноборони.
Заклик про посилення військової допомоги Україні
Нагадаємо, вчора, 13 листопада, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь у засіданні Ради міністрів закордонних справ країн Євросоюзу.
Український чиновник закликав колег збільшити військову допомогу Україні. Зокрема, це стосується постачання бойової авіації, артилерії, реактивних систем залпового вогню, броньованих машин, танків, боєприпасів, засобів радіоелектронної боротьби, радарів, дронів, далекобійних ракет і не тільки.
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