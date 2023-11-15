В Україні тестують новий мобільний та модульний комплекс радіоелектронної боротьби «ЕТЕР»

Він допоможе військовим ефективніше виконувати завдання на полі бою.

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.

"ЕТЕР - це комплекс пеленгаторів, який виявляє ворожі сигнали радіостанцій, дронів та РЕБів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що це допоможе військовим ефективніше виконувати бойові завдання, запускати безпілотники й уражати ворожі позиції.

Федоров пише, що перед запуском дрона бійці перевіряють наявність сигналу ворожого РЕБу, а потім формують безпечний маршрут для "пташки".

Сам комплекс мобільний і модульний, що дає змогу швидко замінювати пошкоджені компоненти. Наразі розробкою на фронті користуються окремі підрозділи Сил оборони.