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В Україні тестують новий мобільний та модульний комплекс радіоелектронної боротьби «ЕТЕР»
20:04 14.11.2023 |
Він допоможе військовим ефективніше виконувати завдання на полі бою.
Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.
"ЕТЕР - це комплекс пеленгаторів, який виявляє ворожі сигнали радіостанцій, дронів та РЕБів", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це допоможе військовим ефективніше виконувати бойові завдання, запускати безпілотники й уражати ворожі позиції.
Федоров пише, що перед запуском дрона бійці перевіряють наявність сигналу ворожого РЕБу, а потім формують безпечний маршрут для "пташки".
Сам комплекс мобільний і модульний, що дає змогу швидко замінювати пошкоджені компоненти. Наразі розробкою на фронті користуються окремі підрозділи Сил оборони.
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