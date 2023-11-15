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Джеймі Даймон
Фірташ викупив частку Льовочкіна і змінив керівництво Інтера
17:21 14.11.2023 |
Бізнесмен Дмитро Фірташ у липні 2023 року викупив частку Сергія Льовочкіна в ПрАТ "Телеканал Інтер", а в листопаді змінив керівництво компанії. Про це повідомляється на сайті телеканалу та на сайті Group DF.
Раніше Льовочкін був міноритарієм Інтера, маючи 20% у кіпрській GDF Media Limited (що на пару з K.H. Media Limited Валерія Хорошковського володіла 90% телеканалу) через Ovitilio Ltd.
У липні 2023 року Льовочкін "перестав бути ключовим учасником суб'єкта" внаслідок продажу 100% акцій Ovitilio Ltd на користь компанії Group DF Holdings Limited. Після цього частка Фірташа в Інтері збільшилася з 53,4% до 59,5%.
Зараз структура власності телеканалу "Інтер" така:
→ 10% - ТОВ "Пегас Телебачення" (Світлана Плужнікова);
→ 61% - ТОВ "Український медіа-проект" (порівну Дмитро Фірташ і Валерій Хорошковський);
→ 29% - Group DF Holdings (Дмитро Фірташ).
У вівторок, 14 листопада, акціонери ПрАТ "Телеканал Інтер" змінили керівництво компанії.
Голова правління Катерина Шкуратова, яка обіймала посаду з 2016 року, пішла з посади і продовжить роботу в новому медійному міжнародному проєкті компанії.
Замість неї телеканал очолив Олександр Пилипець, який раніше був директором ТОВ "Національні інформаційні системи" (виробляє програми для Інтера).
Також відбулися зміни у наглядовій раді Інтера. Зокрема, з неї пішла Ганна Безлюдна, яка з 2015 року була представницею ТОВ "Український медіа-проект". Вона продовжить співпрацю з компанією на рівні Group DF media.
Головою наглядової ради телеканалу залишається Роберт Шетлер Джонс.
Група "Інтер" зараз має частку трохи більше ніж 5% на ринку України, поступаючись основним конкурентам Starlight Media й 1+1 media у чотири-п'ять разів, а сам Інтер не входить навіть у десятку найпопулярніших в Україні.
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