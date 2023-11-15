У Єврокомісії впевнені, що країни ЄС можуть вийти на 1 млн боєприпасів для України

У Єврокомісії вважають, що ЄС до весни може вийти на виробництво понад 1 млн боєприпасів за рік, і виконання обіцянки про "мільйон снарядів для України" можливе, якщо країни Євросоюзу докладуть зусиль для цього.

Як повідомляє "Європейська правда", про це перед зустріччю з міністрами оборони країн-членів заявив єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, який відповідає також за оборонпром.

Він зазначив, що з нарощуванням виробництва боєприпасів "є позитивні новини".

"Потужності виробництва боєприпасів у ЄС збільшилися приблизно на 20-30% з лютого", - зазначив Бретон, додавши, що на весну ЄС здатен вийти на виробництво 1 млн боєприпасів на рік.

Єврокомісара попросили пояснити суперечність між його словами і заявою міністра оборони Німеччини про те, що ЄС не встигне поставити Україні обіцяний мільйон снарядів.

"Я відповідальний за виробничі потужності боєприпасів, тож я можу підтвердити, що мети виготовляти більше мільйона боєприпасів щорічно, починаючи з весни, можна досягти... Але це не залежить від Єврокомісії - це країни-члени мають зробити замовлення на ці боєприпаси, і треба, щоб вони їх робили і також перевіряли, що виробництво, яке є на їхній території, пріоритетно орієнтувалося на Україну. Усе це - в руках країн-членів", - наголосив Бретон.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель перед зустріччю розповів, що міністри на ній з'ясують, на якому етапі перебуває Євросоюз зі своїми планами надати Україні мільйон артилерійських боєприпасів.

Він припустив, що рішенням може бути переспрямувати для України продукцію, яка зараз продається у треті країни, але для цього така пропозиція бути привабливою для європейського оборонпрому.