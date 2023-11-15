Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У Єврокомісії впевнені, що країни ЄС можуть вийти на 1 млн боєприпасів для України

 

У Єврокомісії вважають, що ЄС до весни може вийти на виробництво понад 1 млн боєприпасів за рік, і виконання обіцянки про "мільйон снарядів для України" можливе, якщо країни Євросоюзу докладуть зусиль для цього.

Як повідомляє "Європейська правда", про це перед зустріччю з міністрами оборони країн-членів заявив єврокомісар з внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, який відповідає також за оборонпром.

Він зазначив, що з нарощуванням виробництва боєприпасів "є позитивні новини".

"Потужності виробництва боєприпасів у ЄС збільшилися приблизно на 20-30% з лютого", - зазначив Бретон, додавши, що на весну ЄС здатен вийти на виробництво 1 млн боєприпасів на рік.

Єврокомісара попросили пояснити суперечність між його словами і заявою міністра оборони Німеччини про те, що ЄС не встигне поставити Україні обіцяний мільйон снарядів.

"Я відповідальний за виробничі потужності боєприпасів, тож я можу підтвердити, що мети виготовляти більше мільйона боєприпасів щорічно, починаючи з весни, можна досягти... Але це не залежить від Єврокомісії - це країни-члени мають зробити замовлення на ці боєприпаси, і треба, щоб вони їх робили і також перевіряли, що виробництво, яке є на їхній території, пріоритетно орієнтувалося на Україну. Усе це - в руках країн-членів", - наголосив Бретон.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель перед зустріччю розповів, що міністри на ній з'ясують, на якому етапі перебуває Євросоюз зі своїми планами надати Україні мільйон артилерійських боєприпасів.

Він припустив, що рішенням може бути переспрямувати для України продукцію, яка зараз продається у треті країни, але для цього така пропозиція бути привабливою для європейського оборонпрому.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,3171
  0,1562
 0,43
EUR
 1
 38,9392
  0,3447
 0,89

Курс обміну валют на вчора, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2368  0,09 0,25 37,8168  0,06 0,16
EUR 39,7435  0,06 0,16 40,5110  0,05 0,14

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3000  0,14 0,39 36,3300  0,15 0,41
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес