Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Пісторіус: ЄС не встигне поставити Україні обіцяний мільйон снарядів

 

За словами глави Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса, ЄС не досягне своєї мети доставити один мільйон артилерійських снарядів до України до березня 2024 року.

Про це Пісторіус сказав, прибувши на засідання міністрів оборони ЄС у вівторок, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми повинні виходити з того, що позначка в один мільйон не буде досягнута", - сказав міністр.

Він зазначив, що сьогодні було б правильно поставити запитання, чи було число у мільйон снарядів коли-небудь реалістичним.

"Були голоси, які говорили: "Будьте обережні, мільйон - це легко вирішити, гроші є. Але має бути виробництво. На жаль, застережливі голоси зараз мають рацію", - додав міністр.

Він закликав галузь збільшити виробництво і сказав, що країни ЄС вже працюють з виробниками над цим.

"Ми зробили значний внесок завдяки нашим рамковим угодам і будемо продовжувати це робити. Ми ведемо переговори з оборонною промисловістю. Виробництво має бути збільшене і прискорене. Це - порядок денний", - зазначив Пісторіус.

Очільник МЗС України Дмитро Кулеба раніше заявив, що ЄС не встигає виконати свій план із постачання 1 млн артснарядів в Україну до березня 2024 року через стан оборонного виробництва й бюрократичні перепони.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель розповів, що на зустрічі з міністрами оборони країн-членів у вівторок вони дослідять ситуацію з виробництвом боєприпасів для підтримки України та способи збільшити поставки.
Ключові теги: ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,1609
  0,0830
 0,23
EUR
 1
 38,5945
  0,0525
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2368  0,09 0,25 37,8168  0,06 0,16
EUR 39,7435  0,06 0,16 40,5110  0,05 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3000  0,14 0,39 36,3300  0,15 0,41
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес