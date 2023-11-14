У Конгресі очікують, що допомогу Україні розглядатимуть у грудні

Конгресмен-республіканець Дон Бейкон заявив, що у Палаті представників загалом вже знають, що робити із законопроєктом щодо допомоги Україні, а також, скільки приблизно грошей хочуть виділити Києву.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив в інтерв'ю "Голосу Америки".

За словами конгресмена, він підтримує прагнення республіканців винести допомогу Україні на розгляд окремо, але розглядати її у тандемі зі зміною законодавства США щодо посилення перевірок мігрантів на кордоні.

"Отже, мова йде більше про опрацювання деталей щодо убезпечення кордону. І як тільки ми узгодимо ці питання, я думаю, вже наступного місяця ми зможемо проголосувати (щодо допомоги Україні)", - зазначив Бейкон.

Конгресмен зауважив, що за таких умов допомогу Україні погодять не раніше січня - після того, як Конгрес профінансує уряд та уникне потенційного шатдауну.

"Я підтримую як посилення безпеки на нашому кордоні, так і допомогу Україні. Я розумію нашого спікера (республіканця Майка Джонсона), він хоче погодити і те, і інше, але він вважає, якщо ми проголосуємо за допомогу Україні зараз, то питання безпеки кордону може залишитись невирішеним", - наголосив конгресмен.

Як відомо, президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні.

Але новий спікер Палати представників США Майк Джонсон наполягає, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю розглядались Конгресом окремо, а "український" пакет розглядався разом з асигнуваннями на безпеку кордону з Мексикою.

Вихідними новий спікер Палати представників вніс проєкт для запобігання зупинці роботи уряду, так званому "шатдауну", без допомоги Україні та Ізраїлю.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель припустив, що надалі допомога США Україні, ймовірно, скоротиться, тому країни ЄС мають бути політично готовими на цьому тлі продовжувати підтримувати Україну.