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АНАЛІТИКА

Суд заарештував нардепа Дубінського на два місяці без права застави

10:03 14.11.2023 |

Політика

 

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату Олександру Дубінському. Його підозрюють у державній зраді та участі в злочинній організації.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

"За рішенням суду депутат щонайменше 60 днів проведе під вартою без альтернативи внесення застави. Суд визнав підозру обґрунтованою, а докази достатніми", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, напередодні правоохоронці оголосили Дубінському про підозру у державній зраді.

За даними слідства, у 2016 році головне управління генштабу зс рф створило злочинну організацію, до якої, у подальшому, увійшли двоє народних депутатів України, працівник Генеральної прокуратури та інші.

Зокрема, Дубінський мав позивний "Буратіно", він здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь росії. Нардеп поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України. Для розповсюдження проросійських наративів він брав участь у публічних заходах.

Крім нього до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач та експрокурор Костянтин Кулик, які переховуються від правосуддя за кордоном.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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