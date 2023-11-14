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Суд заарештував нардепа Дубінського на два місяці без права застави
10:03 14.11.2023 |
Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою народному депутату Олександру Дубінському. Його підозрюють у державній зраді та участі в злочинній організації.
Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
"За рішенням суду депутат щонайменше 60 днів проведе під вартою без альтернативи внесення застави. Суд визнав підозру обґрунтованою, а докази достатніми", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, напередодні правоохоронці оголосили Дубінському про підозру у державній зраді.
За даними слідства, у 2016 році головне управління генштабу зс рф створило злочинну організацію, до якої, у подальшому, увійшли двоє народних депутатів України, працівник Генеральної прокуратури та інші.
Зокрема, Дубінський мав позивний "Буратіно", він здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь росії. Нардеп поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України. Для розповсюдження проросійських наративів він брав участь у публічних заходах.
Крім нього до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач та експрокурор Костянтин Кулик, які переховуються від правосуддя за кордоном.
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