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"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
Міністри оборони країн ЄС обговорять підтримку України
09:46 14.11.2023 |
Рада ЄС із закордонних справ у форматі міністрів оборони на засіданні в Брюсселі у вівторок розгляне питання підтримки України у світлі висновків жовтневого саміту Євросоюзу, повідомляється в матеріалах до наради.
"Очікується, що міністри підтвердять, що Україна залишається абсолютним пріоритетом для ЄС у нинішньому геополітичному контексті. Їм буде запропоновано обмінятися думками щодо останніх подій, продовження допомоги в галузі оборони та навчання через місію ЄС з військової підтримки України (EUMAM Ukraine), за допомогою Європейського фонду миру (EPF) та ініціативи щодо боєприпасів від березня 2023 року", - ідеться в документі.
Ітиметься також про "двосторонні зусилля (держав ЄС) з надання допомоги обороні України".
Крім того, міністри оборони зберуться як керівна рада Європейського оборонного агентства (EDA) під головуванням високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля як голови EDA.
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