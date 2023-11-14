Міністри оборони країн ЄС обговорять підтримку України

Рада ЄС із закордонних справ у форматі міністрів оборони на засіданні в Брюсселі у вівторок розгляне питання підтримки України у світлі висновків жовтневого саміту Євросоюзу, повідомляється в матеріалах до наради.

"Очікується, що міністри підтвердять, що Україна залишається абсолютним пріоритетом для ЄС у нинішньому геополітичному контексті. Їм буде запропоновано обмінятися думками щодо останніх подій, продовження допомоги в галузі оборони та навчання через місію ЄС з військової підтримки України (EUMAM Ukraine), за допомогою Європейського фонду миру (EPF) та ініціативи щодо боєприпасів від березня 2023 року", - ідеться в документі.

Ітиметься також про "двосторонні зусилля (держав ЄС) з надання допомоги обороні України".

Крім того, міністри оборони зберуться як керівна рада Європейського оборонного агентства (EDA) під головуванням високого представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля як голови EDA.