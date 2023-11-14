Кемерон обговорив з Блінкеном підтримку України у війні з РФ

Очільник Держдепартаменту США Ентоні Блінкен та новий міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерон обговорили спільну військову допомогу Україні. "Вони також обговорили спільну співпрацю, щоб допомогти Україні перемогти агресивну війну Росії", - ідеться у повідомленні Державного департаменту США у понеділок, 13 листопада.

Блінкен та Кемерон наголосили на безперервності особливих відносин США та Британії та їх важливість для регіональної і глобальної безпеки.

Повідомляється, що очільники зовнішньополітичних відомств обговорили конфлікт між Ізраїлем та ХАМАСом, у тому числі зусилля щодо збільшення доставки гуманітарної допомоги цивільному населенню у Секторі Гази.

Блінкен пообіцяв підтримку Києву взимку

У цей день Блінкен під час зустрічі з головою Офісу президента України Андрієм Єрмаком пообіцяв Києву підтримку та допомогу взимку, щоб впоратися з ймовірним російським обстрілом цивільної інфраструктурикраїни.

"У всіх наших розмовах з українським урядом ми ясно даємо зрозуміти, що продовжимо їх підтримувати", - прокоментував переговори представник Держдепартаменту Метью Міллер.

За його словами, Блінкен обговорив з Єрмаком кроки, які Вашингтон може зробити разом із Києвом, щоб зміцнити українську інфраструктуру до майбутньої зими. "Звичайно, ми бачили минулої зими, як Росія намагалася зруйнувати енергетичні об'єкти в Україні. Вони можуть знову зробити це", - заявив Міллер.