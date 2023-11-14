Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Безпека США буде під загрозою, якщо Конгрес не схвалить допомогу Україні, - Білий дім

 

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що інтереси США можуть постраждати, якщо уряд не схвалить пакет допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.

На брифінгу Салліван заявив, що команда президента США Джо Байдена надіслала запит до Конгресу щодо виділення додаткових коштів.

"Адміністрація Байдена звернулася до Конгресу з проханням виділити додаткові кошти для підтримки Ізраїлю, України, Індо-Тихоокеанського регіону та зміцнення кордону США. У запиті докладно описано потреби кожної з цих областей, у тому числі для України. Адміністрація вважає, що ці кошти необхідні як якнайшвидше.", - зазначив Салліван.

Він заявив, що уряд США докладає всіх зусиль для того, щоб переконати обидві палати Конгресу, як Республіканську, так і Демократичну підтримати цю ініціативу.

"Я щодня особисто розмовляю телефоном із законодавцями - як з демократами, так і республіканцями - щоб довести аргументи", - наголосив Салліван.

Коментуючи ситуацію із підтримкою України, радник Байдена зазначив, що без нового пакету допомоги від Конгресу можливості США надавати допомогу Україні скорочуватимуться.

"Це вже впливає на те, що США не можуть дати Україні все необхідне, і цей ефект лише посилюватиметься з часом", - сказав представник адміністрації Байдена.

Салліван підкреслив, що у Конгресі є достатньо голосів для підтримки запиту президента США щодо виділення коштів для Ізраїлю, України, Індо-Тихоокеанського регіону та зміцнення кордону.

"Національні інтереси Сполучених Штатів зазнають серйозних збитків, якщо ми не зможемо забезпечити стабільне фінансування для Ізраїлю, України, Індо-Тихоокеанського регіону та кордону", - заявив Салліван.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,1609
  0,0830
 0,23
EUR
 1
 38,5945
  0,0525
 0,14

Курс обміну валют на сьогодні, 10:43
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,2368  0,09 0,25 37,8168  0,06 0,16
EUR 39,7435  0,06 0,16 40,5110  0,05 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,3000  0,14 0,39 36,3300  0,15 0,41
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес