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Безпека США буде під загрозою, якщо Конгрес не схвалить допомогу Україні, - Білий дім
08:55 14.11.2023 |
Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що інтереси США можуть постраждати, якщо уряд не схвалить пакет допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг радника президента США з національної безпеки Джейка Саллівана.
На брифінгу Салліван заявив, що команда президента США Джо Байдена надіслала запит до Конгресу щодо виділення додаткових коштів.
"Адміністрація Байдена звернулася до Конгресу з проханням виділити додаткові кошти для підтримки Ізраїлю, України, Індо-Тихоокеанського регіону та зміцнення кордону США. У запиті докладно описано потреби кожної з цих областей, у тому числі для України. Адміністрація вважає, що ці кошти необхідні як якнайшвидше.", - зазначив Салліван.
Він заявив, що уряд США докладає всіх зусиль для того, щоб переконати обидві палати Конгресу, як Республіканську, так і Демократичну підтримати цю ініціативу.
"Я щодня особисто розмовляю телефоном із законодавцями - як з демократами, так і республіканцями - щоб довести аргументи", - наголосив Салліван.
Коментуючи ситуацію із підтримкою України, радник Байдена зазначив, що без нового пакету допомоги від Конгресу можливості США надавати допомогу Україні скорочуватимуться.
"Це вже впливає на те, що США не можуть дати Україні все необхідне, і цей ефект лише посилюватиметься з часом", - сказав представник адміністрації Байдена.
Салліван підкреслив, що у Конгресі є достатньо голосів для підтримки запиту президента США щодо виділення коштів для Ізраїлю, України, Індо-Тихоокеанського регіону та зміцнення кордону.
"Національні інтереси Сполучених Штатів зазнають серйозних збитків, якщо ми не зможемо забезпечити стабільне фінансування для Ізраїлю, України, Індо-Тихоокеанського регіону та кордону", - заявив Салліван.
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