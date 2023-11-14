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Українські пілоти не розпочинають навчання на F-16 в Румунії. Центр в якому мають проводитись заняття ще будується
23:07 13.11.2023 |
Про це розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір ток-шоу "На часі".
Сьогодні в мережі з'явилось відео, на якому було видно роботу льотчиків на американських винищувачах F16. За даними ЗМІ відео було знято нібито на військово-повітряній базі у румунському місті Фетешть, де незабаром планують розпочати навчання українських льотчиків, а робота пілотів це - показові польоти.
Проте Ігнат заявив, що українські пілоти не розпочинають навчання в Румунії на F-16, ба більше сам центр, за його словами, ще на стадії будівництва.
"Ніякого навчання не починається в Румунії", - заявив речник Повітряних сил.
З приводу центру навчання, Ігнат пояснив, що наразі він лише будується.
"Щодо центру: інколи заяви іноземних партнерів потрібно розглядати під іншим кутом. От передали Нідерланди 5 літаків. Вони передали першу партію у майбутній центр, який формується, який будується, там фундамент тільки залили, наскільки мені відомо. Є там злітно-посадкова смуга, але поки що ніякої мови про навчання українських пілотів не йде", - розтлумачив речник.
Навчальний центр для пілотів на F-16 в Румунії
Про те, що у Румунії буде створено регіональний центр для навчання пілотів на F-16 стало відомо в липні 2023 року.
Пізніше ЗМІ повідомили, що, сьогодні, 13 листопада у Румунії відкрився Європейський навчальний центр на військово-повітряній базі Фетешті.
На початку жовтня президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом заявив, що українські пілоти увійдуть у "першу хвилю" навчання на винищувачах F-16 у Румунії, де відкриють такий центр.
7 листопада президент повідомив, що перші F-16 для навчання пілотів з України, які раніше відправили Нідерланди, вже прибули до навчального центру Румунії. Крім того, 8 листопада речник Повітряних сил Юрій Ігнат, що наразі румунські партнери вже готують всю необхідну інфраструктуру.
Нагадаємо, 25 жовтня українські пілоти вже розпочали польоти на F-16 в США. До цього вони навчалися на тренажерах, авіатренажерах, які повноцінно відтворювали кабіну літака.
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