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Сійярто підтвердив блокування 500 млн євро з фонду ЄС, який допомагає Україні зброєю
19:51 13.11.2023 |
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що Будапешт і далі блокуватиме виділення траншу в 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру, кошти з якого йдуть на фінансування військової допомоги Україні.
Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hirado, Сійярто сказав на пресконференції в Брюсселі за підсумками засідання голів МЗС країн ЄС.
Голова угорського МЗС поскаржився, що на Угорщину чинили "надзвичайний тиск", аби вона погодилась на виділення 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру.
"Звісно, я це не підтримав, оскільки ми й далі дотримуємось позиції, що, поки не отримаємо від антикорупційного агентства України гарантії, що (угорський банк. - Ред.) OTP чи будь-яку угорську компанію не будуть вносити в перелік міжнародних спонсорів війни на підставі надуманих звинувачень, ми не можемо рухатись уперед у цьому питанні", - сказав він.
Сійярто нагадав, що згадані 500 мільйонів євро йдуть не безпосередньо Україні, а державам ЄС на компенсацію постачання їхньої зброї, тому "ніхто не стримує нікого від підтримки України".
Угорщина місяцями блокує виділення коштів через те, що українське НАЗК внесло найбільший угорський банк - OTP Bank - у список "спонсорів війни".
На початку жовтня Україна вилучила OTP Bank зі списку, задовольнивши одну з ключових вимог Будапешта. Однак Угорщина стверджує, нібито Україна не надала гарантій про те, що ситуація з OTP Bank чи будь-яким іншими угорським підприємство ніколи не повториться, тому продовжує утримувати своє вето.
У травні НАЗК оголосило, що внесло OTP Bank до списку "спонсорів війни" через позицію керівництва банку продовжувати діяльність в РФ та фактичне визнання так званих "ДНР"/"ЛНР".
Після цього в Будапешті заявили, що будуть блокувати виділення нових траншів із Європейського фонду миру.
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