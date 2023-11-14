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Кулеба звернувся до Ради ЄС: просив про зброю та підтримку переговорів про вступ
15:54 13.11.2023 |
Глава МЗС Дмитро Кулеба у зверненні до Ради міністрів закордонних справ ЄС в понеділок закликав збільшити військову допомогу для України, ухвалити в грудні рішення щодо початку переговорів про вступ України до Євросоюзу і прискорити роботу над 12-м пакетом санкцій проти РФ.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба МЗС.
Кулеба подякував ЄС за надання зброї та боєприпасів, а також за кроки, які підіймають моральний дух українців, зокрема, українських воїнів.
Він наголосив, що неможливо переоцінити позитивний вплив нещодавнього рішення Єврокомісії, яка рекомендувала відкрити переговори про вступ України до ЄС.
"Завдяки позитивній рекомендації Єврокомісії українці відчули, що наша боротьба не даремна, що наші зусилля визнані.
Ми розраховуємо на одностайну підтримку ваших лідерів у грудні, коли Європейська рада зустрінеться для схвалення рішення щодо відкриття переговорів про вступ України до ЄС", - зауважив він.
Кулеба запевнив, що Україна докладає всіх зусиль задля ухвалення рішення про рамку переговорів, та нагадав, що у день публікації Єврокомісією звіту президент Зеленський підписав відповідний указ про підготовку до переговорів.
Міністр зупинився на пріоритетних військових потребах України. Він закликав збільшити військову підтримку та скоротити час її доставки.
Зокрема, йдеться про бойову авіацію, артилерійські системи, РСЗВ, броньовані машини, танки, боєприпаси, засоби РЕБ, радари, дрони, далекобійні ракети та інші позиції.
Глава МЗС окремо наголосив на важливості подальшого посилення протиповітряної та протиракетної оборони ближнього, середнього та далекого радіуса дії та надання відповідних боєприпасів.
"Ми вдячні за всю надану підтримку. Ми розраховуємо на отримання восьмого траншу в рамках фонду миру та створення спецфонду в межах Європейського фонду миру на 20 мільярдів євро для допомоги Україні. Важливо також прискорити імплементацію спільного плану ЄС з надання 1 мільйона артилерійських боєприпасів", - зазначив Кулеба.
Глава МЗС України нагадав про свій заклик до створення спільного простору оборонних індустрій держав ЄС і країн-кандидатів на вступ: "Згодом ця співпраця має стати одним зі стовпів Спільної політики безпеки та оборони ЄС".
Він також закликав прискорити ухвалення 12-го пакета санкцій ЄС проти Росії.
Міністри закордонних справ ЄС у понеділок обговорюють подальшу підтримку України у її оборонній війні проти Росії.
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