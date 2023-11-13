НАЗК внесло провідного данського виробника мінвати до переліку міжнародних спонсорів війни

Національне агентство з питань запобігання продукції внесло провідного данського виробника продукції на основі кам'яної вати Rockwool до переліку міжнародних спонсорів війни.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"Після повномасштабного вторгнення рф в Україну, компанія принципово вирішила залишитися на ринку росії. Через посередників продукція компанії продається російським державним підприємствам, зокрема, на замовлення Міністерства оборони рф", - пояснили у відомстві.

Зокрема, вона застосовується для утеплення, звукоізоляції та вогнезахисту, призначена для всіх видів будівель і споруд, а також для промислового обладнання та навіть суднобудування.

Також продукція Rockwool використовувалася під час будівництва та ремонту кораблів ВМФ росії: Чорноморського флоту в Севастополі, Балтійського флоту, Північного флоту в Мурманську, а також Тихоокеанського флоту.

"Інформація про такі контракти наявна з 2014 по 2021 роки. За роки після анексії Криму компанія Rockwool поставила ізоляційні матеріали щонайменше для 31 корабля та підводних човнів російського флоту, включаючи крейсери, есмінці, атомні підводні човни, фрегати, десантні кораблі, тральщики та розвідувальні кораблі", - уточнили в НАЗК.

Загалом виявлено щонайменше 52 контракти на понад 329 млн рублів між дистриб'юторами Rockwool та Міністерством оборони росії.

У рф Rockwool працює з 1995 року та володіє чотирма заводами (м. Балашиха, Московської області; м. Виборг Ленінградської області; м. Троїцьк Челябінської області; ЕВЗ "Алабуга", Республіка Татарстан). Компанія утримує в рф 1200 робочих місць, що складає близько 10% від співробітників компанії.

В росії Rockwool представлена 4 компаніями:

- ТОВ "Роквул", що у 2022 році отримала виручку у розмірі $313 млн, чистий прибуток - $58,3 млн та сплатила до бюджету рф $13,9 млн;

- ТОВ "Роквул-Волга", яка у 2022 році отримала виручку у розмірі $54,2 млн, чистий прибуток - $8 млн та сплатила податок на прибуток у $857 тис.;

- ТОВ "Роквул-Север" у 2022 році отримала виручку у розмірі $58,5 млн, чистий прибуток - $6,8 млн та сплатила до бюджету рф $1,4 млн дол. США;

- ТОВ "Роквул-Урал", що у 2022 році отримала виручку у розмірі $25,7 млн, чистий прибуток - $1 млн, сплатила до бюджету рф податок на прибуток у $785 тис.

Хоча офіційно ці компанії і не здійснюють прямих постачань власної продукції за держконтрактами рф, у 2023 році таке постачання їх продукції здійснювалося іншими підприємствами-посередниками.