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Ексгенсек НАТО переконує в перевагах часткового членства України в Альянсі
10:44 13.11.2023 |
Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен висунув пропозицію щодо вступу України до альянсу, але щоб стаття 5 Вашингтонського договору не поширювалась на окуповані Росією території.
Заяву ексгенсека наводить видання The Guardian, пише "Європейська правда".
Расмуссен, який був генеральним секретарем НАТО у 2009-2014 роках, наполягає на тому, що план часткового членства України не символізуватиме заморожування конфлікту, а натомість означатиме рішучість попередити Росію, що вона не може перешкодити вступу України до Альянсу.
Расмуссен заявив, що питання членства України в НАТО не можна знову відкладати на наступний рік.
"Настав час зробити наступний крок і запросити Україну до вступу в НАТО. Нам потрібна нова архітектура європейської безпеки, в якій Україна буде в самому серці НАТО", - сказав він.
Прихильників членства України в НАТО стримує те, що поширення статті 5 договору Альянсу про колективну самооборону на всю українську території зобов'яже країни-члени НАТО стати на активний захист країни, що перебуває у війні.
Расмуссен стверджує, що виключення з-під дії договору територій, які утримує Росія, зменшить загрозу конфлікту між РФ і НАТО.
Расмуссен заперечив, що цей крок заморозить конфлікт, віддавши українську територію Росії. Він сказав: "Абсолютна надійність гарантій за статтею 5 утримала б Росію від посилення нападів на українську територію в межах НАТО і таким чином звільнила б українські сили для відправки на фронт".
"Щоб зробити статтю 5 переконливою, необхідно дати Росії чіткий сигнал про те, що будь-яке порушення території НАТО буде зустрінуте відповіддю", - зазначив Расмуссен.
Він сказав, що в певному сенсі ця пропозиція схожа на запровадження безпольотної зони для Росії, щоб вона не могла б літати над українською територією або посилати ракети в українські міста.
Расмуссен зазначив, що в історії існує не зовсім точний прецедент: коли Західна Німеччина приєдналася до Альянсу в 1955 році, стаття 5 поширювалася тільки на її територію, але не на територію Східної Німеччини.
Він назвав три основні причини, чому Україні слід запропонувати членство. По-перше, Україна в НАТО виступала б як оплот проти все ще агресивної Росії.
По-друге, сказав він, слід усвідомити, що сірі зони - це зони небезпеки, а нейтралітету в старому розумінні більше не існує.
Насамкінець, стверджує він, що українська армія зараз є найбільш загартованою в боях армією в Європі і може стати надбанням і прикладом для інших європейських держав.
На думку ексгенсека НАТО, якщо Україні сказати, що її не можна запросити до членства в Альянсі, поки триває повномасштабна війна з боку Росії, Путіну дадуть "виправдання для нескінченного продовження війни".
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