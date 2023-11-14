Уряд розблокував знесення пам'ятників Пушкіну і Щорсу

Кабінет міністрів України у п'ятницю, 10 листопада, ухвалив постанову про вилучення з державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення пам'ятників російському письменнику Олександру Пушкіну та більшовицькому військовому командиру Миколі Щорсу.

Як повідомляє міністерство культури та інформаційної політики, вилучення цих об'єктів з реєстру дозволить місцевій владі ухвалювати рішення про їхній демонтаж. "Місцева влада має остаточно очистити простір від маркерів антиукраїнської політики - демонтувати та перемістити пам'ятники", - зазначив тимчасово виконуючий обов'язки міністра Ростислав Карандєєв.

Зокрема, з реєстру вилучили такі київські об'єкти: пам'ятник Пушкіну на проспекті Берестейському, пам'ятник Щорсу на бульварі Шевченка, могилу радянського генерала Миколи Ватутіна в Маріїнському парку, корабель "Железняков", пам'ятник екіпажу бронепоїзда "Таращанець".

Також вилучені пам'ятники Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі, князю Михайлу Воронцову в Одесі, полководцю Олександру Суворову в Ізмаїлі, адміралу Федору Ушакову в Херсоні, "Україна - визволителям" в Ужгороді, меморіальний комплекс "Борцям революції" в Луганську.

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Постанова уряду розроблена з урахуванням норм закону "Про засудження і заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії".

Цей закон, зокрема, забороняє присвоювати географічним об'єктам назви, що "звеличують, увічнюють, пропагують або символізують державу-окупанта Росію, її визначні, пам'ятні, історичні та культурні місця, міста, дати, події, її діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних держав".