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32-й штат США визнав Голодомор геноцидом
09:15 13.11.2023 |
Вайомінг став 32-м штатом США, який визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу та оголосив листопад місяцем пам'яті про нього.
Як інформує "Європейська правда", про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.
"Штат Вайомінг став 32-им штатом, який визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу та проголосив листопад місяцем пам‘яті про український Голодомор-геноцид. Дякую губернатору штату Вайомінг Марку Гордону за солідарність з Україною", - зазначила Маркарова.
Також вона висловила подяку активній українській громаді у США за організацію пам'ятних просвітницьких заходів, що підвищують обізнаність громадськості про ці події.
Одночасно Маркарова запросила доєднатися до запалювання свічки пам'яті у Вашингтоні у суботу 25 листопада біля меморіалу жертвам Голодомору.
Перед цим Голодомор визнали геноцидом американські штати Вашингтон, Мериленд і Аризона.
На сьогодні Голодомор визнали геноцидом українського народу парламенти близько трьох десятків країн світу, а також Європейський парламент і Парламентська асамблея Ради Європи.
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