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АНАЛІТИКА

32-й штат США визнав Голодомор геноцидом

 

Вайомінг став 32-м штатом США, який визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу та оголосив листопад місяцем пам'яті про нього.

Як інформує "Європейська правда", про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

"Штат Вайомінг став 32-им штатом, який визнав Голодомор 1932-33 років геноцидом українського народу та проголосив листопад місяцем пам‘яті про український Голодомор-геноцид. Дякую губернатору штату Вайомінг Марку Гордону за солідарність з Україною", - зазначила Маркарова.

Також вона висловила подяку активній українській громаді у США за організацію пам'ятних просвітницьких заходів, що підвищують обізнаність громадськості про ці події.

Одночасно Маркарова запросила доєднатися до запалювання свічки пам'яті у Вашингтоні у суботу 25 листопада біля меморіалу жертвам Голодомору.

Перед цим Голодомор визнали геноцидом американські штати Вашингтон, Мериленд і Аризона.

На сьогодні Голодомор визнали геноцидом українського народу парламенти близько трьох десятків країн світу, а також Європейський парламент і Парламентська асамблея Ради Європи.
Ключові теги: США
 

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