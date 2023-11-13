Платформа United24 зібрала вже понад $490 мільйонів

Фандрейзингова платформа United24 за півтора року зібрала на підтримку України понад 490 мільйонів доларів.

Про це Президент Володимир Зеленський повідомив у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Фандрейзинговій платформі United24 вже півтора року. Зібрано понад 490 мільйонів доларів від людей з усього світу, долучаються нові амбасадори та компанії. Усе, щоб рятувати життя. Усе, щоб підтримати наших воїнів та цивільних людей», - зазначив глава держави.

Зеленський висловив вдячність усім, хто продовжує підтримувати Україну.

Як повідомлялося, проєкт United24 створений за ініціативи Президента Володимира Зеленського у травні 2022 року. На сьогодні це головна платформа для пожертв на підтримку України.