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Умєров розповів главі Пентагону про актуальні потреби України
08:57 13.11.2023 |
Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонні переговори з главою Пентагону Остіном Ллойдом. Зокрема, вони обговорили актуальні потреби України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Умєрова в Facebook.
"Вранці розмовляв з міністром оборони США Ллойдом Остіном. Під час нашої розмови Росія атакувала Київ балістичними ракетами. Принагідно подякував міністру Остіну за надані США системи протиповітряної оборони", - заявив він.
Умєров додав, що під час розмови проінформував Остіна про поточну ситуацію на фронті та актуальні потреби України.
Крім того, вони обговорили конкретні кроки, які збираються зробити, щоб забезпечити перемогу України.
Допомога США Україні
У жовтні президент США Джо Байден запросив у Конгресу США 106 млрд доларів для допомоги Україні та Ізраїлю. Пакет включає 61 млрд доларів для України та 14,3 млрд доларів для Ізраїлю.
Пізніше новий речник Палати Представників США Майк Джонсон запропонував не об'єднувати в один пакет нову допомогу Україні та Ізраїлю. Він хоче, щоб у Палаті представників голосували за такі ініціативи окремо.
Додамо, що 2 листопада Джонсон анонсував внесення на розгляд Конгресу пакета, до якого увійде фінансування допомоги Україні та захисту кордонів.
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон має план дій щодо надання допомоги Україні, яка продовжує відбивати повномасштабну військову агресію РФ.
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