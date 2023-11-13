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АНАЛІТИКА

Боррель: ЄС має бути готовим підтримати Україну, допомога США може зменшитись

 

Допомога США Україні, ймовірно, скоротиться, тому країни ЄС мають бути політично готовими на цьому тлі продовжувати підтримувати Україну.

Про заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель під час Конгресу партії європейських соціалістів у Малазі в суботу, повідомляє "Європейська правда".

"У нас багато проблем, які стануть випробуванням для ЄС. Передусім - Україна, де перспектива перемоги над Росією не є миттєвою.

І ми, європейці, які маємо необхідні засоби для цього, повинні бути готовими, політично висловлюючись, продовжувати допомагати Україні, враховуючи, що підтримка США, швидше за все, зменшиться", - сказав Боррель.

Після тижнів суперечок Конгрес США досі не ухвалив рішення про мільярди доларів підтримки України. Затримки з фінансуванням змусили США почати обмежувати потік військової допомоги Києву, оскільки у Пентагону залишився лише 1 мільярд доларів на поповнення запасів озброєнь.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що відомство було змушене дозувати свою підтримку України.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що США використали майже всі кошти, затверджені Конгресом на допомогу Україні.
Ключові теги: ЄС
 

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