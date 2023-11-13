У Конгресі США представили проєкт для уникнення шатдауну без допомоги Ізраїлю і Україні

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон представив у суботу тимчасову програму фінансування, спрямовану на запобігання шатдауну через тиждень, але вона швидко наштовхнулася на опозицію з боку Білого дому і багатьох законодавців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

На відміну від звичайних постійних резолюцій (CR), які фінансують федеральні установи протягом певного періоду, оголошений Джонсоном захід фінансуватиме деякі частини уряду до 19 січня, а інші - до 2 лютого. Республіканці в Палаті представників сподіваються ухвалити цей захід у вівторок.

"Ця двоетапна безперервна резолюція є необхідним законопроєктом, щоб поставити республіканців Палати представників у найкращу позицію для боротьби за перемогу консерваторів", - сказав Джонсон у своїй заяві після того, як оголосив про план республіканцям Палати представників.

Республіканський законопроєкт Палати представників не передбача додаткового фінансування для допомоги Ізраїлю чи Україні.

Палата представників і Сенат, очолюваний демократами, повинні домовитися про механізм фінансування, який президент Джо Байден зможе підписати як закон до п'ятниці, інакше існує ризик четвертого часткового шатдауну за десятиліття, що призведе до закриття національних парків, припинення виплати заробітної плати 4 мільйонам федеральних службовців і підриву цілої низки видів діяльності - від фінансового нагляду до наукових досліджень.

Речниця Білого дому Карін Жан-П'єр заявила в релізі, що ця пропозиція є "просто рецептом для більшого республіканського хаосу і більшого шатдауну". Вона сказала, що "республіканці в Палаті представників витрачають дорогоцінний час на несерйозну пропозицію, яка була відкинута членами обох партій".

Сенатор-демократ Брайан Шац назвав законопроєкт Джонсона "надзвичайно заплутаним", додавши, що "вся ця нісенітниця коштує грошей платників податків".

"Ми збираємося прийняти чисту короткострокову бюджетну резолюцію. Питання лише в тому, чи зробимо ми це нерозумно і катастрофічно, чи зробимо як дорослі", - написав Шатц на Twitter (X).

Джонсон, який отримав крісло спікера менше трьох тижнів тому, може поставити під загрозу власне політичне майбутнє, якщо його нинішній план не отримає підтримки для ухвалення і він буде змушений піти на стандартну постійну резолюцію, яку можуть прийняти демократи.

Його попередник, Кевін Маккарті, був усунутий з посади вісьмома республіканцями на початку минулого місяця після того, як він запропонував двопартійний захід, спрямований на запобігання закриття уряду 1 жовтня, коли розпочався 2024 фінансовий рік. Маккарті обрав двопартійний шлях після того, як прихильники жорсткої лінії заблокували республіканський тимчасовий захід, який мав заспокоїти їх.

Як відомо, президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес США підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні.

Але новий спікер Палати представників США Майк Джонсон наполягає, щоб пакети допомоги Україні та Ізраїлю розглядались Конгресом окремо, а "український" пакет розглядався разом з асигнуваннями на безпеку кордону з Мексикою.