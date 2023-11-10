ЄС направить в Київ «своїх людей» на допомогу з реформами

У Брюсселі при аналітичній незалежній організації "Європейський центр політики" (European Policy Center), яка працює з 1997 року, створили Оперативну групу з розширення ЄС, що сприятиме процесу вступу до блоку 10 країн, серед яких Україна, Молдова та Грузія.

Очолив групу Штефан Фюле - чеський політик, який з 2009 по 2014 рік обіймав посаду єврокомісара з питань політики розширення та сусідства. Про це у четвер, 10 жовтня, оголосила координаторка групи Теона Леврелашвілі під час дискусії "Пакет з розширення ЄС-2023: чи відповідає він новій геополітичній ері?".

За словами Фюле, головні завдання групи полягатимуть в комунікації експертів з представниками Європейської Комісії, країн-членів ЄС і держав-кандидатів та у формуванні оцінок у вигляді звітів і рекомендацій щодо важливих питань, аби допомогти процесу євроінтеграції країн Західних Балкан, України, Молдови та Грузії.

Перше засідання групи вже відбулося. Воно було присвячене питанням безпеки. Як наголосив Фюле, безпековий та оборонний вимір процесу розширення має бути посилений.

Брюссель хоче підсилити реформи в Україні своїми кадрами

Генеральний директор генерального директорату з питань сусідства та розширення Єврокомісії Герт Ян Коопман, який взяв участь у дискусії, зауважив, що як представник Єврокомісії "особливо пишається" тим, що дві країни - Україна, де триває війна, і Молдова, яка потерпає від її наслідків, - "повною мірою заслужили наші рекомендації про відкриття переговорів про вступ до ЄС".

При цьому він повідомив, що для того, щоби підтримати темп реформ в Україні, котра перебуває у стані війни, в Єврокомісії думають над тим, аби направити для роботи в українських органах влади "своїх людей".

За словами Коопмана, за останній рік українська влада продемонструвала "вражаючу здатність" досягати результатів у проведенні реформ. "Але нам треба їх (українську владу. - Ред.) зміцнити ще більше, підтримати реформу публічного адміністрування через тренінги і також призначити деяких наших людей в адміністрацію, щоб допомогти їм з тими завданнями, які будуть життєво важливими", - додав він.