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Литва передала Україні партію антидронів та генераторів
23:33 10.11.2023 |
Литва продовжує безперебійне постачання військової допомоги Україні. Так, Вільнюс сьогодні передав Києву партію антидронів і генераторів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони Литви.
"Литва передає Україні технології, які допомагають у сучасних умовах. Важливо розуміти, що сьогоднішня війна вимагає сучасних технологій, таких як антидрони або інше сучасне обладнання. А генератори передаються з урахуванням зими, що невблаганно наближається і, найімовірніше, буде непростою", - заявив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.
У відомстві зазначили, що цього року Литва вже поставила Україні вертольоти Мі-8, зенітні установки L-70 з боєкомплектом, бронетранспортери M113, мільйони патронів, боєприпаси для гранатометів, комплекти радіолокаційних станцій та багато іншого.
Крім цього, Литва розробила довгостроковий план підтримки України, що передбачає новий пакет військової допомоги в розмірі 200 млн євро на період 2024-2026 рр.
Загальний пакет допомоги Литви Україні вже становить понад 1 млрд євро, або понад 1,2% ВВП, половина з яких - військова допомога.
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