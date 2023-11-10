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АНАЛІТИКА

Французький суд остаточно відмовив Україні в екстрадиції Жеваго

 

Верховний суд Франції поставив крапку у справі про екстрадицію до України бізнесмена Костянтина Жеваго. Про це повідомила пресслужба бізнесмена.

"У рішенні Верховного суду Франції чітко сказано, що держава Україна не може забезпечити справедливий судовий процес щодо Костянтина Жеваго. Тому справу проти нього припиняють. Крім того, з Жеваго зняті всі обмеження, які існували", - йдеться в повідомленні.

Екстрадиційний запит стосовно того, аби видати Жеваго, був поданий українською стороною у межах розслідування кримінального провадження про начебто розтрату коштів банку "Фінанси та Кредит".

На думку Жеваго, каже його пресслужба, остаточне рішення французького суду підтверджує, що справа проти нього сфабрикована та не має жодного юридичного підґрунтя. Натомість вона має ознаки політичного переслідування та тиску.

Жеваго наголошує: хоче довести справу, що розслідується з порушенням всіх термінів розслідування карних справ вже понад чотири роки, або до закриття, або до розгляду в суді якнайшвидше. Але ні ДБР, ні Генпрокуратура не проявляють у цьому зацікавленості.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Франція
 

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