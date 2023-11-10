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Естонія та Ісландія передали Україні ще один польовий шпиталь
19:48 10.11.2023 |
Естонія спільно з Ісландією передали Україні ще один військово-польовий шпиталь.
Про це повідомляє естонське Міністерство оборони у Twitter (X), пише "Європейська правда".
"Естонія та Ісландія відправили в Україну черговий військово-польовий шпиталь", - йдеться у повідомленні.
Також Україна отримає транспортні засоби від Німеччини.
Нагадаємо, у червні уряд Естонії схвалив передачу України пакета допомоги, до якого увійшов польовий шпиталь з резервів Сил оборони, а його відновлення вартістю 7,8 млн євро профінансувала Ісландія.
Крім того, у вересні німецька збройова компанія Rheinmetall передала Збройним силам України мобільний польовий шпиталь.
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