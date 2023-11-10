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АНАЛІТИКА

Естонія та Ісландія передали Україні ще один польовий шпиталь

Естонія та Ісландія передали Україні ще один польовий шпиталь

 

Естонія спільно з Ісландією передали Україні ще один військово-польовий шпиталь.

Про це повідомляє естонське Міністерство оборони у Twitter (X), пише "Європейська правда".

"Естонія та Ісландія відправили в Україну черговий військово-польовий шпиталь", - йдеться у повідомленні.

Також Україна отримає транспортні засоби від Німеччини.

Нагадаємо, у червні уряд Естонії схвалив передачу України пакета допомоги, до якого увійшов польовий шпиталь з резервів Сил оборони, а його відновлення вартістю 7,8 млн євро профінансувала Ісландія.

Крім того, у вересні німецька збройова компанія Rheinmetall передала Збройним силам України мобільний польовий шпиталь.
 

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