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АНАЛІТИКА

ЗСУ отримали на озброєння французькі ПТРК Akeron MP 5-го покоління, вони можуть вражати цілі на відстані до 5 км

ЗСУ отримали на озброєння французькі ПТРК Akeron MP 5-го покоління, вони можуть вражати цілі на відстані до 5 км

 

Україна отримала на озброєння новітні французькі протитанкові ракетні комплекси 5-го покоління Akeron MP.

Про це повідомив французький депутат Національних зборів Франції Ліонель Руайє-Перро.

Французькі урядовці підтвердили інформацію про неанонсовану передачу протитанкових комплексів Missile Moyenne Portеe, також відомих як MMP або Akeron MP.

В ході слухань звіту про військову підтримку депутат Ліонель Руайє-Перро підтвердив постачання ПТРК Akeron MP до України.


Нагадаємо, що на початку року віце-президент Комісії з національної оборони та збройних сил Франції Жан-Луї Тьєріо підтвердив передачу неназваної кількості цих ПТРК та ракет до них. Раніше про це не повідомляли публічно.

«Сьогодні ясно, що озброєння, яке ми надсилаємо, хороше та працює. САУ Caesar, ЗРК Mistral та надіслані AKERON добре виконують свої завдання», - заявив Жан-Луї Тьєріо.

Однак згодом представники міністерства оборони Франції офіційно спростували цю інформацію.

Missile Moyenne Portée (MMP)

Akeron MP - це легка багатоцільова ракета, яка важить приблизно 15 кг і має дальність ураження понад 4000 метрів. Комплекс має відносно легку вагу та компактні розміри, тому із Akeron MP може працювати розрахунок із кількох піхотинців. Також ракету можна запускати із транспортних засобів.

Ракета використовує систему наведення «вистрілив і забув». Тобто військовому достатньо навести ракету на ціль і вистрелити.


Інфрачервона оптична система самонаведення ракети дозволяє їй наводитися на ціль автономно та без додаткового введення. Тому військовий може покинути вогневу позицію одразу після запуску.

Крім того, Akeron MP оснащений волоконно-оптичним з'єднанням із пусковою установкою, що забезпечує так званий режим «людина в мережі», у якому ракета запускається без наведення на конкретну ціль.

Зображення у ГСН передається по оптико-волоконному кабелю оператору, який потім може спостерігати за цільовою зоною, наводити ракету на певну ціль, змінювати цілі під час польоту або переривати процес стрільби. Користувач може навіть вибрати певну цільову точку на вибраній цілі.

Телевізійний канал керування ракетою дозволяє ракеті вражати цілі за перешкодами, а у випадку важкоброньованих цілей, таких як основні бойові танки, виконувати профіль польоту «атака зверху», коли ракета вражає тоншу верхню броню цілі.

Універсальність ракети додатково посилюється завдяки застосуванню тандемної бойової частини. Це дозволяє ракеті ефективно вражати широкий спектр цілей на полі бою, включаючи важкі та середні танки, оснащені динамічним захистом, бетонні укріплення та інші споруди, човни та піхоту на відкритій місцевості.

Також ракета оснащена системою запуску зі зниженою віддачею, яка зменшує сигнатуру запуску та дозволяє запускати ракету із закритого простору, наприклад, із приміщення, що надзвичайно важливо в умовах міського бою.
За матеріалами: Mil.in.ua
Ключові теги: Франція
 

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