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АНАЛІТИКА

Українські пілоти вже навчаються на F-16 в повітрі, - Ігнат

13:12 10.11.2023 |

Політика

 

Українські пілоти почали проходити практичне навчання на винищувачах F-16 уже у повітрі.

Про це заявила речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, передає РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.

Полковник зазначив, що навчання льотчиків ЗСУ на цих західних літаках "просувається згідно з планом", при цьому деталі з цього приводу поки що не висвітлюють.

"Процес пішов - і це найголовніше. Партнери не надто хочуть деталізувати процес проходження навчання. Але те, що пілоти вже навчаються на F-16 в повітрі безпосередньо", - розповів він.

Представник Повітряних сил уточнив, що польоти в небі на Ф-16 поки що проходять не всі наші льотчики, які навчаються експлуатації винищувачів.

"Не всі, звісно. Деякі пілоти вже проходять підготовку в небі з інструктором на бойових літаках. Тому все йде за планом", - сказав Ігнат.

Тут слід зазначити, що раніше західні ЗМІ з посиланням на чиновників стверджували, що українські льотчики вже літають на F-16, проте представники Повітряних сил ЗСУ говорили, що не оголошуватимуть про це до появи фотографій наших пілотів у кабіні цих винищувачів.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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