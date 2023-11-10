Фінансові новини
- |
- 10.11.23
- |
- 13:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Українські пілоти вже навчаються на F-16 в повітрі, - Ігнат
13:12 10.11.2023 |
Українські пілоти почали проходити практичне навчання на винищувачах F-16 уже у повітрі.
Про це заявила речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, передає РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону.
Полковник зазначив, що навчання льотчиків ЗСУ на цих західних літаках "просувається згідно з планом", при цьому деталі з цього приводу поки що не висвітлюють.
"Процес пішов - і це найголовніше. Партнери не надто хочуть деталізувати процес проходження навчання. Але те, що пілоти вже навчаються на F-16 в повітрі безпосередньо", - розповів він.
Представник Повітряних сил уточнив, що польоти в небі на Ф-16 поки що проходять не всі наші льотчики, які навчаються експлуатації винищувачів.
"Не всі, звісно. Деякі пілоти вже проходять підготовку в небі з інструктором на бойових літаках. Тому все йде за планом", - сказав Ігнат.
Тут слід зазначити, що раніше західні ЗМІ з посиланням на чиновників стверджували, що українські льотчики вже літають на F-16, проте представники Повітряних сил ЗСУ говорили, що не оголошуватимуть про це до появи фотографій наших пілотів у кабіні цих винищувачів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Фракція «Європейська солідарність» скаржиться на виключення свого представника з відрядження до Euronest
ТОП-НОВИНИ
|Українські сили уразили десантні катери в Криму
|Рада збільшила видатки на зарплати депутатів
|Рада ухвалила держбюджет-2024
|Із портів «Великої Одеси» вийшли шість суден із 231 тис. тонн агропродукції
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|11-12 листопада в Києві пройде перший всеукраїнський фестиваль, присвячений дню винороба України
У РУБРИЦІ
|Українські пілоти вже навчаються на F-16 в повітрі, - Ігнат
|Міноборони показало свій бюджет з розбивкою за напрямами
|Британія вже підготувала 30 тисяч українських військовослужбовців
|Фракція «Європейська солідарність» скаржиться на виключення свого представника з відрядження до Euronest
|Адвокати не переконали суд в погіршенні стану здоров‘я Коломойського
|Українські сили уразили десантні катери в Криму
|Компанії, пов'язані з кіносоратником Єрмака, намагалися вивести з України 37,5 мільйона, – ЗМІ
Бізнес
|У Норвегії університет відсторонив трьох студентів за користування ChatGPT
|Vertu MetaVertu II - Snapdragon 8 Gen 2 LV, 120-Гц дисплей і дві 50-МП камери за ціною від $5100
|Новий треккар Mercedes-AMG GT коштуватиме від 500 000 доларів
|Panasonic розпочне тестування доставку роботом-фунікулером Sorakarabin
|Google тепер показує, скільки памʼяті використовують вкладки Chrome
|Microsoft запропонує розробникам використовувати штучний інтелект у розробці ігор для Xbox — сценарії, діалоги, NPC, квести
|MediaTek Dimensity 9300 ─ акцент на «великі» ядра, щоб порівнятися з Snapdragon 8 Gen 3