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Британія вже підготувала 30 тисяч українських військовослужбовців
12:37 10.11.2023 |
Вже 30 тисяч українських військовослужбовців пройшли підготовку у Великій Британії.
Як пише "Європейська правда", про це йдеться у колонці британського прем'єр-міністра Ріші Сунака для "Української правди".
Сунак повідомив, що цього тижня чергова група українських військових завершила навчання у Великій Британії, сіла на транспорт та вирушила додому.
"Як завжди, їх проводжали шеренги британських солдатів, які аплодували своїм українським братам і сестрам, тому що знають, що ви боретеся за наші спільні цінності", - зазначив британський прем'єр.
За його словами, наразі 30 тисяч українських військовослужбовців завершили навчання у Британії: артилеристи, морські піхотинці, інженери, бойові медики тощо, не рахуючи 22 тисячі українських військових, яких Британія підготувала ще перед вторгненням РФ у 2022 році.
"Ми працюємо з нашими союзниками та партнерами, щоб надати вам необхідну підтримку для продовження тиску на путінські війська", - запевнив Сунак.
"Разом з вами та нашими союзниками ми підтримуватимемо Україну, щоб вона відбулася як безпечна, процвітаюча європейська демократія", - додав він.
Нагадаємо, наприкінці вересня міністр оборони Британії Грант Шаппс заявив, що Велика Британія продовжить підтримувати Україну і збирається підготувати 30 тисяч українських військовослужбовців до кінця року.
У Британії триває так звана операція Interflex - навчання для українських військових від 10 країн-союзниць.
Раніше ЗМІ повідомили, що на військовій базі в графстві Кент у Великій Британії скоротили кількість тренувань українських військових після скарг місцевих жителів на шум під час навчальних стрільб.
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