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Адвокати не переконали суд в погіршенні стану здоров‘я Коломойського
11:59 10.11.2023 |
Шевченківський районний суд міста Києва відхилив клопотання про зміну запобіжного заходу Ігорю Коломойському на домашній арешт.
10 листопада суддя залишила клопотання адвокатів Коломойського без розгляду, задовольнивши клопотання прокурора.
Своє клопотання захист Коломойського мотивував нібито погіршенням стану здоров‘я їхнього підзахисного. За словами адвоката Олександра Лисака, захист подавав клопотання, щоб був доступ до лікарів, але лікарів не допустили.
Нагадуємо:
Про погіршення стану здоров'я Коломойського захист вже заявляв 24 жовтня.
Тоді ці аргументи також не змусили суд змінити запобіжний захід на домашній арешт.
Суд залишив альтернативу - внесення застави у 3,9 млрд гривень. Крім того, суд відправив Коломойського на медобстеження.
Як відомо, першу підозру олігарху вручили від Бюро економічної безпеки, Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора. Йдеться про шахрайство та легалізацію коштів.
Другу підозру олігарху вручили НАБУ і САП. За даними слідства, Коломойський на посаді голови Дніпропетровської ОДА розробив план заволодіння коштами Приватбанку, за яким із банку штучно вивели 9,2 млрд грн. Частину цих грошей у сумі понад 446 млн грн згодом перерахували на особистий рахунок Коломойського, а він ці кошти вніс до статутного капіталу "Привату", щоб виконати вимоги НБУ з оздоровлення банку.
Третю підозру Коломойському повідомили СБУ та БЕБ. Йшлося про зміну раніше повідомленої підозри. Цього разу за фальсифікацію платіжних документів, заволодіння чужим майном і легалізацію коштів. Та й сума була вдесятеро більша - 5,8 млрд грн. Йдеться про період з 2013-го по 2014 рік.
Шевченківський райсуд Києва також збільшив розмір застави Коломойському до понад 3,9 млрд грн, хоча прокурор просив на 2 млрд грн більше.
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