Компанії, пов'язані з кіносоратником Єрмака, намагалися вивести з України 37,5 мільйона, – ЗМІ

Компанія Артема Колюбаєва, який є колишнім кіносоратником голови Офісу президента Андрія Єрмака, отримала дозвіл на відправку 37,5 млн грн у Дубаї під приводом закупівлі м'яса як товару критичного імпорту. Сталося це після початку повномасштабної війни, коли уряд запровадив обмеження на імпорт, щоб запобігти виведенню валюти за кордон.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

Дозвіл на виведення валюти під приводом закупівлі м'яса просила компанія з управління активами "Ессетс файненшл груп", де одним із співвласників є Артем Колюбаєв.

Гроші на цю закупівлю у формі відсоткової позики надав інвестиційний фонд "Урбан". Його співвласником і директором на той момент значився Володимир Метелиця, який наразі керує іншою, новоствореною КУА Колюбаєва.

Зазначається, що позика надавалась фірмі "Цариця полів", яка мала закуповувати м'ясо. В той момент серед її засновників опинились фонд "Урбан" і ще два інвестфонди - "Вікерс" (який також контролював менеджер компанії Колюбаєва - Метелиця) та "Апеліот", де до 2021-го директором і співвласником світився сам Коблюбаєв.





Наразі відомо, що 37,5 млн грн з рахунків "Урбану" ще в липні 2022-го року пішли на рахунки "Цариці полів". Станом на вересень 2022 року ці гроші не були переведені в валюту і не відправлені за кордон. Проте згідно фінансової звітності "Цариці полів" за весь 2022 рік, з її рахунків вони теж найімовірніше пішли. Але наразі невідомо, куди саме. При цьому, за даними журналістів, ані в минулому, ані в цьому роках ця компанія нічого не завозила з-за кордону.

Так само компанія, у якої мали закупити м'ясо, - дубайська фірма Al Dmani Livestock Trading протягом 2022-го-частини 2023-го років нічого не імпортувала в Україну. Сама компанія з ОАЕ була створена у 2016 році, має кілька старих роликів на Youtube, а її сторінка в Facebook востаннє оновлювалась у 2021-му.

На запити журналістів дубайська компанія не відповіла.

Варто зазначити, що дозвіл на виведення грошей за кордон компаніям з орбіти Колюбаєва надала Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. Одним із позаштатних радників цієї номісії є Ельнур Мехтієв - бізнес-партнер Колюбаєва по новоствореній КУА та фінансовий директор девелоперської компанії ENSO. Також Мехтієв зараз значиться кінцевим бенефіціаром фонду "Урбан", з якого власне і вивели 37,5 млн. грн.

Голова Нацкомісії - Руслан Магомедов - паралельно також є позаштатним радником голови Офісу президента Андрія Єрмака, з яким Колюбаєв раніше мав спільну компанію і разом продюсував фільм.

Сам Колюбаєв у відповідь на питання Bihus.Info щодо поставки м'яса заявив, що взагалі не розуміє, про що йдеться. Також він спростовує будь-які бізнес-стосунки з компаніями і фондами. І врешті-решт взагалі відмовився говорити з журналістами.