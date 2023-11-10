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Підробка документів для виїзду за кордон: ДБР завершило розслідування відносно Дубінского
10:09 10.11.2023 |
Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у службовому підробленні для виїзду за кордон.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Правоохоронці встановили, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів на підставі яких виїхав за кордон. У зверненні щодо дозволу на виїзд він вказав, що має супроводжувати батька на лікування, однак насправді поїхав на відпочинок. До того ж депутат і батько виїхали за кордон окремо, а батько взагалі повернувся до України набагато раніше, ніж народний обранець.
Крім того, ДБР отримано інформацію, що під час перебування за кордоном народний депутат встигнув двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію.
Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження підозрюваним справа буде направлена до суду.
Як нагадали в ДБР, про підозру у цій справі нардепу повідомили 8 серпня 2023 року. Суд тоді обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання з носінням електронного браслета терміном до 8 жовтня.
Нагадаємо, Служба безпеки України 3 листопада повідомила Дубінському про підозру в іній справі - про переправлення чоловіків призовного віку за кордон.
За матеріалами слідства, народному депутату вдалося нелегально переправити до сусідньої європейської країни рідного брата своєї цивільної дружини, для чого він використав підконтрольну громадську організацію, через неї він вносив потрібних людей до системи "Шлях" як нібито волонтерів.
6 листопада суд обрав Дубінському запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
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