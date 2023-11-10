Координувала допомогу Україні. Радник Байдена у справах Європи пішла у відставку

Головний радник президента США Джо Байдена у справах Європи Аманда Слоат іде у відставку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

За даними співрозмовників видання, Слоат була "тихою, але ключовою фігурою" у відновленні відносин США із союзниками в Європі та вибудовуванні з початком повномасштабного вторгнення РФ в Україну єдиного фронту проти країни-агресора.

Повідомляється, що вона також координувала спільну з європейськими союзниками відповідь на вторгнення Росії, включаючи багатомільярдну допомогу Україні.

Вона також розробила ключові елементи трансатлантичної стратегії нової команди та супроводжувала Байдена у восьми поїздках до Європи, у тому числі на п'ять самітів НАТО та два саміти ЄС. Вона також була рушійною силою створення "Бухарестської дев'ятки" - групи східноєвропейських країн НАТО, які об'єдналися для зміцнення регіону.

Офіційні особи США кажуть, що її зусилля є основною причиною помітного покращення відносин США із країнами Європи.

"Це були дивовижні три роки, але настав час. Я втомилася", - заявила Слоат, підтвердивши свій догляд.

За час роботи на посаді радника Слоат пережила кілька важких моментів. Представники адміністрації заявили, що вона, як і багато її колег, була захоплена зненацька угодою США, Британії та Австралії з постачання атомних підводних човнів, відомої як AUKUS.

Чиновники заявили, що Слоат була обурена тим, що його залишили осторонь під час укладання угоди. Після того, як про угоду було оголошено, їй довелося відповідати на гнівні дзвінки із Франції, яка анулювала свій власний договір із Австралією. За словами колег, вона добре впоралася із ситуацією, а президент Франції Еммануель Макрон пізніше вирушив до Білого дому з державним візитом.