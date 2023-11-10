Фінансові новини
- |
- 10.11.23
- |
- 12:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США продовжать передавати Україні військову допомогу, але розмір пакетів зменшать, - Пентагон
08:46 10.11.2023 |
У Пентангоні заявили, що продовжать постачати Україні військову допомогу. Розмір пакетів зменшать.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг заступника спікера міністерства оборони США Сабріни Сінгх.
"Ми продовжимо надавати Україні військову допомогу, але в менших обсягах. Це пов'язано з тим, що Конгрес поки не виділив додаткові кошти. Ми закликаємо Конгрес прийняти запит президента, щоб ми могли продовжувати надавати Україні необхідну допомогу", - заявила Сінгх.
Вона нагадала, що США вже витратили понад 95% від суми з $62,3 млрд, виділених Україні. Залишилося близько $1 млрд у резервах.
З її слів, Україна сподівається на підтримку інших країн.
"Минулого місяця союзники та партнери зустрілися у форматі "Рамштайн", щоб обговорити допомогу Україні. У середині листопада відбудеться ще одне засідання, щоб обговорити подальші кроки. Союзники та партнери продовжуватимуть надавати допомогу Україні, у тому числі військовій", - зазначила представник. міністерства оборони США.
Як США допомагають Україні
Заступник голови Держдепартаменту США Ведант Патель заявив, що країна однаково допомагає Україні та Ізраїлю у захисті своїх територій. Минулого тижня країна оголосила про військовий транш допомоги Україні.
На початку жовтня президент США Джо Байден звернувся до Конгресу для узгодження бюджету на допомогу Україні та Ізраїлю. Сума запиту склала 106 млрд доларів з них 61,4 млрд отримає Україна.
Також з початку війни проти Росії США відправила в Україну майже 2 млн набоїв калібру 155-мм.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада збільшила видатки на зарплати депутатів
|Рада ухвалила держбюджет-2024
|Із портів «Великої Одеси» вийшли шість суден із 231 тис. тонн агропродукції
|Зобов'язання перед МВФ: Рада ухвалила закон про відновлення податкових перевірок
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|11-12 листопада в Києві пройде перший всеукраїнський фестиваль, присвячений дню винороба України
У РУБРИЦІ
|Адвокати не переконали суд в погіршенні стану здоров‘я Коломойського
|Українські сили уразили десантні катери в Криму
|Компанії, пов'язані з кіносоратником Єрмака, намагалися вивести з України 37,5 мільйона, – ЗМІ
|Підробка документів для виїзду за кордон: ДБР завершило розслідування відносно Дубінского
|Посли G7 високо оцінили роботу ВККС України після спільної зустрічі
|Координувала допомогу Україні. Радник Байдена у справах Європи пішла у відставку
Бізнес
|У Норвегії університет відсторонив трьох студентів за користування ChatGPT
|Vertu MetaVertu II - Snapdragon 8 Gen 2 LV, 120-Гц дисплей і дві 50-МП камери за ціною від $5100
|Новий треккар Mercedes-AMG GT коштуватиме від 500 000 доларів
|Panasonic розпочне тестування доставку роботом-фунікулером Sorakarabin
|Google тепер показує, скільки памʼяті використовують вкладки Chrome
|Microsoft запропонує розробникам використовувати штучний інтелект у розробці ігор для Xbox — сценарії, діалоги, NPC, квести
|MediaTek Dimensity 9300 ─ акцент на «великі» ядра, щоб порівнятися з Snapdragon 8 Gen 3