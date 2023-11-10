Франція готова допомогти Україні в гуманітарному розмінуванні - МЗС Франції

Франція має низку пропозицій щодо гуманітарного розмінування України і має намір направити до свого посольства в Україні радника, який займатиметься цими питаннями, повідомила пресслужба Міністерства економіки України.

"Ми вдячні за політичну, гуманітарну та військову підтримку, яку Україна отримала від Франції з початку російської агресії. Зокрема за допомогу та співпрацю у сфері гуманітарного розмінування, підготовку наших піротехніків. Ми бачимо велику зацікавленість французьких компаній до роботи в Україні у сфері розмінування, відновлення, зацікавленість у налагодженні контактів і створенні спільних підприємств з українським бізнесом", - сказала перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко на зустрічі з міністром внутрішніх справ Франції Жеральдом Дерманеном у Парижі в четвер.

За інформацією Дерманена, кілька французьких компаній із галузі гуманітарного розмінування вже працюють в Україні. Інші французькі компанії також розглядають таку можливість. Уряд Франції буде спілкуватися з ними, щоб вони активніше включалися в цей процес.

Згідно з повідомленням, Франція також готова тренувати українських піротехніків. Зокрема, саперів, які спеціалізуються на підводному розмінуванні. Крім того, у країні добре розвинене навчання собак, які допомагають у розмінуванні, тож французькі фахівці готові надати Україні допомогу і в цьому напрямі.

Українська сторона повідомила про зацікавленість в інвестиціях, створенні спільних підприємств, довгостроковому кредитуванні, програмах страхування військових ризиків.

Окремо було обговорено питання спрямування заморожених активів держави-агресора на відновлення або відшкодування збитків, завданих Росією.