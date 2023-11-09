Кабмін призначив заступника міністра спорту Бідного в. о. міністра

Кабінет Міністрів України призначив виконувачем обов'язків міністра молоді та спорту нинішнього заступника міністра Матвія Бідного.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в четвер.

"Тимчасово покладено виконання обов'язків міністра молоді та спорту України на Бідного Матвія Вікторовича", - написав Мельничук.

Як повідомлялося, 9 листопада Верховна Рада підтримала відставку Вадима Гутцайта з посади міністра молоді та спорту України.

До цього голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що питання про кандидата на посаду міністра буде вирішено на наступному засіданні парламенту.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що новим міністром спорту може стати начальник управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради Антон Нікулін.