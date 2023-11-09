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Кабмін призначив заступника міністра спорту Бідного в. о. міністра
20:21 09.11.2023 |
Кабінет Міністрів України призначив виконувачем обов'язків міністра молоді та спорту нинішнього заступника міністра Матвія Бідного.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в четвер.
"Тимчасово покладено виконання обов'язків міністра молоді та спорту України на Бідного Матвія Вікторовича", - написав Мельничук.
Як повідомлялося, 9 листопада Верховна Рада підтримала відставку Вадима Гутцайта з посади міністра молоді та спорту України.
До цього голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що питання про кандидата на посаду міністра буде вирішено на наступному засіданні парламенту.
Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що новим міністром спорту може стати начальник управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради Антон Нікулін.
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