Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін призначив заступника міністра спорту Бідного в. о. міністра

20:21 09.11.2023 |

Політика

 

Кабінет Міністрів України призначив виконувачем обов'язків міністра молоді та спорту нинішнього заступника міністра Матвія Бідного.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду в четвер.

"Тимчасово покладено виконання обов'язків міністра молоді та спорту України на Бідного Матвія Вікторовича", - написав Мельничук.

Як повідомлялося, 9 листопада Верховна Рада підтримала відставку Вадима Гутцайта з посади міністра молоді та спорту України.

До цього голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що питання про кандидата на посаду міністра буде вирішено на наступному засіданні парламенту.

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що новим міністром спорту може стати начальник управління спорту департаменту розвитку Львівської міської ради Антон Нікулін.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 36,0360
  0,0047
 0,01
EUR
 1
 38,5225
  0,0707
 0,18

Курс обміну валют на сьогодні, 09:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1153  0,05 0,15 37,6842  0,01 0,03
EUR 39,6405  0,04 0,09 40,3579  0,02 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 36,0450  0,01 0,03 36,0650  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес