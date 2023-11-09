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АНАЛІТИКА

Bloomberg: ЄС розглядає план допомоги України в обхід вето Угорщини

 

Країни ЄС розглядають альтернативний план фінансування України на випадок, якщо Угорщина накладе вето на поточну пропозицію у розмірі 50 мільярдів євро.

Про це агентству Bloomberg розповіли джерела, повідомляє "Європейська правда".

Агентство зазначає, пропозиція включатиме національні гарантії країн-членів для залучення фінансування на ринках, якщо Будапешт заблокує перегляд довгострокового бюджету ЄС, що включає в пакет допомогу Україні. Його ухвалення вимагає одностайності.

За даними співрозмовників агентства, деякі країни виступають за те, щоб якнайшвидше знайти альтернативне рішення щодо фінансування України, щоб посилити тиск на угорського прем'єра Віктора Орбана.

Побоювання щодо можливого угорського вето та роздуми про те, як його обійти, з'явилися після того, як Будапешт закликав до всебічної дискусії щодо ефективності та сталості існуючої стратегії ЄС щодо України.

Єврокомісія запропонувала збільшити спільний бюджет ЄС на 66 млрд євро для покриття витрат, що зросли. Частина з них піде на програму фінансової підтримки Києва у розмірі 50 млрд євро, передбачену на наступні чотири роки.

Європейська комісія сподівалася на укладення угоди щодо бюджету до кінця року. Але розбіжності в позиціях щодо його загального перегляду підірвали зусилля з ухвалення своєчасного рішення.

Минулого місяця газета Financial Times повідомила, що високопосадовці ЄС обмірковують ідею виділення Угорщині близько 13 мільярдів євро з фондів ЄС, які наразі заблоковані через невирішені питання верховенства права.

Цей крок, за даними FT, мав би заохотити Будапешт до збільшення бюджету ЄС на 2024-2027 роки, зокрема й виділення 50 мільярдів євро для України на цей період.
Ключові теги: ЄС, Угорщина
 

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