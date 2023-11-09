Фінансові новини
- |
- 09.11.23
- |
- 20:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Bloomberg: ЄС розглядає план допомоги України в обхід вето Угорщини
20:12 09.11.2023 |
Країни ЄС розглядають альтернативний план фінансування України на випадок, якщо Угорщина накладе вето на поточну пропозицію у розмірі 50 мільярдів євро.
Про це агентству Bloomberg розповіли джерела, повідомляє "Європейська правда".
Агентство зазначає, пропозиція включатиме національні гарантії країн-членів для залучення фінансування на ринках, якщо Будапешт заблокує перегляд довгострокового бюджету ЄС, що включає в пакет допомогу Україні. Його ухвалення вимагає одностайності.
За даними співрозмовників агентства, деякі країни виступають за те, щоб якнайшвидше знайти альтернативне рішення щодо фінансування України, щоб посилити тиск на угорського прем'єра Віктора Орбана.
Побоювання щодо можливого угорського вето та роздуми про те, як його обійти, з'явилися після того, як Будапешт закликав до всебічної дискусії щодо ефективності та сталості існуючої стратегії ЄС щодо України.
Єврокомісія запропонувала збільшити спільний бюджет ЄС на 66 млрд євро для покриття витрат, що зросли. Частина з них піде на програму фінансової підтримки Києва у розмірі 50 млрд євро, передбачену на наступні чотири роки.
Європейська комісія сподівалася на укладення угоди щодо бюджету до кінця року. Але розбіжності в позиціях щодо його загального перегляду підірвали зусилля з ухвалення своєчасного рішення.
Минулого місяця газета Financial Times повідомила, що високопосадовці ЄС обмірковують ідею виділення Угорщині близько 13 мільярдів євро з фондів ЄС, які наразі заблоковані через невирішені питання верховенства права.
Цей крок, за даними FT, мав би заохотити Будапешт до збільшення бюджету ЄС на 2024-2027 роки, зокрема й виділення 50 мільярдів євро для України на цей період.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада ухвалила держбюджет-2024
|Із портів «Великої Одеси» вийшли шість суден із 231 тис. тонн агропродукції
|Зобов'язання перед МВФ: Рада ухвалила закон про відновлення податкових перевірок
|Росіяни влучили в цивільне судно, яке мало експортувати руду в Китай
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|11-12 листопада в Києві пройде перший всеукраїнський фестиваль, присвячений дню винороба України
У РУБРИЦІ
|Кабмін призначив заступника міністра спорту Бідного в. о. міністра
|ЄС передав Україні другу партію собак-саперів
|Bloomberg: ЄС розглядає план допомоги України в обхід вето Угорщини
|Швейцарська компанія відкрила в Україні центр обслуговування роботів-розміновувачів
|Мовний скандал з Фаріон: МОН підтримало вимоги студентів
|В Україні залишилося лише два мільярдери
|Захист Коломойського наполягає на необґрунтованості підозри: не встановлено даних про вилучення з ПриватБанку 6 млрд грн
Бізнес
|Google тепер показує, скільки памʼяті використовують вкладки Chrome
|Microsoft запропонує розробникам використовувати штучний інтелект у розробці ігор для Xbox — сценарії, діалоги, NPC, квести
|MediaTek Dimensity 9300 ─ акцент на «великі» ядра, щоб порівнятися з Snapdragon 8 Gen 3
|Skoda презентувала нове покоління Superb
|Чехія та Словаччина програють Польщі й Угорщині перегони за виробництво електромобілів – Bloomberg
|Взуттєвий гігант Nike подав до суду на New Balance і Skechers за порушення патентних прав
|Ілон Маск представив ШІ чатбот Grok від власної компанії xAI – після бета-тесту він буде доступний в X Premium+