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АНАЛІТИКА

В уряді готові до компромісу з Угорщиною щодо мови та освіти: є червона лінія

 

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина впевнена, що Україна досягне згоди з Угорщиною про рівень виконання вимог ЄС щодо захисту прав національних меншин.

Про це вона заявила на пресконференції у Києві у четвер, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Стефанішина підкреслила, що орієнтується передусім на забезпечення прав громадян України угорського походження, і що у цьому питанні вона не бачить того рівня проблем, як це може видатися за діями та заявами угорського уряду.

"Ми розділяємо питання прав угорської меншини в Україні і вимоги угорського уряду, який це питання ставить. Бо права угорської меншини в Україні забезпечені", - заявила вона. Також віцепрем'єрка відкинула заяви про те, що угорці є особливо постраждалими через російську агресію. "Угорська меншина набагато менше постраждала, ніж, скажімо, грецька меншина Приазов'я", - нагадала вона.

Ольга Стефанішина визнає, що Угорщина зберігає право довільно блокувати процес вступу України до ЄС, але вона "не вважає, що угорську проблему треба розглядати як головну у процесі розширення ЄС".

"Я впевнена, що ми зможемо подолати і цей виклик. Я впевнена, що ми знайдемо політичне порозуміння", - заявила вона.

Віцепрем'єрка розповіла, що зараз триває діалог з ЄС про те, як Україна поліпшуватиме захист представників угорської громади. Зокрема, у вересні українська делегація передала Угорщині детальну дорожню карту, яка включала як практичні кроки, як-от щодо забезпечення угорськомовних дітей підручниками, так і плани щодо зміни законодавства.

На запитання про те, чи є в України червоні лінії у законодавчих змінах, Стефанішина відповіла: "Ці зміни точно не будуть стосуватися знання української мови".
Ключові теги: Угорщина
 

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