Фінансові новини
- |
- 08.11.23
- |
- 20:40
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
Міністр спорту України Гутцайт подав заяву про відставку
17:17 08.11.2023 |
Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт подав заяву про відставку. Про це він повідомив у середу, 8 листопада, в соціальній мережі Facebook.
"Сьогодні я прийняв рішення про відставку з посади міністра молоді та спорту України та планую зосередитись на роботі в Національному олімпійському комітеті України, і за підтримку мого кроку вдячний президенту України Володимиру Зеленському, керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку, прем'єр-міністру України Денису Шмигалю", - написав Гутцайт.
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що до парламенту надійшла заява Гутцайта про звільнення з посади. "Заяву буде розглянуто найближчим часом", - написав він у Facebook, і опублікував листа Гутцайта.
Напередодні голова провладної фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував звільнення одного з міністрів уряду цього тижня, однак не уточнив прізвища.
Гутцайт очолив міністерство молоді й спорту в березні 2020 року. У листопаді 2022 року він замінив Сергія Бубку на посаді президента Національного олімпійського комітету України. Відтоді поєднував обидві роботи. До 2020 року Гутцайт був директором департаменту міністерства молоді та спорту Києва, а в 2002-2010 роках працював головним тренером збірної України з фехтування.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія оприлюднила доповідь щодо України, де відзначено прогрес у реформах
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія схвалила початок переговорів про вступ України до ЄС
|Рада з другої спроби ухвалила закон про вилучення «військового» ПДФО з місцевих бюджетів
|У Конгресі США схвалили передачу Україні активів рф
|Коли почнуться переговори про вступ України до ЄС. П'ять головних питань перед стартом
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|11-12 листопада в Києві пройде перший всеукраїнський фестиваль, присвячений дню винороба України
У РУБРИЦІ
|Міністр транспорту США оголосив про призначення радника з інфраструктури, який перебуватиме в Києві
|Рада ратифікувала приєднання України до Механізму цивільного захисту ЄС
|Шмигаль запропонував Раді призначити Коваля головою Фонду держмайна
|Єврокомісія оприлюднила доповідь щодо України, де відзначено прогрес у реформах
|Міністр спорту України Гутцайт подав заяву про відставку
|Rheinmetall виробить для України 100 тисяч боєприпасів до мінометів
Бізнес
|Чехія та Словаччина програють Польщі й Угорщині перегони за виробництво електромобілів – Bloomberg
|Взуттєвий гігант Nike подав до суду на New Balance і Skechers за порушення патентних прав
|Ілон Маск представив ШІ чатбот Grok від власної компанії xAI – після бета-тесту він буде доступний в X Premium+
|SpaceX перестала отримувати збиток від супутникового інтернету Starlink
|Американський виробник рослинних замінників м'яса Beyond Meat погіршив прогноз виторгу на 2023 р., скоротить 19% робочих місць
|Велика Британія будує надпотужний суперкомп’ютер зі штучним інтелектом — із 200 квадрильйонами обчислень на секунду
|У США засновника криптобіржі FTX визнали винним у шахрайстві