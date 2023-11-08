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АНАЛІТИКА

Міністр спорту України Гутцайт подав заяву про відставку

17:17 08.11.2023 |

Політика

 

Міністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт подав заяву про відставку. Про це він повідомив у середу, 8 листопада, в соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні я прийняв рішення про відставку з посади міністра молоді та спорту України та планую зосередитись на роботі в Національному олімпійському комітеті України, і за підтримку мого кроку вдячний президенту України Володимиру Зеленському, керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку, прем'єр-міністру України Денису Шмигалю", - написав Гутцайт.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук повідомив, що до парламенту надійшла заява Гутцайта про звільнення з посади. "Заяву буде розглянуто найближчим часом", - написав він у Facebook, і опублікував листа Гутцайта.

Напередодні голова провладної фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував звільнення одного з міністрів уряду цього тижня, однак не уточнив прізвища.

Гутцайт очолив міністерство молоді й спорту в березні 2020 року. У листопаді 2022 року він замінив Сергія Бубку на посаді президента Національного олімпійського комітету України. Відтоді поєднував обидві роботи. До 2020 року Гутцайт був директором департаменту міністерства молоді та спорту Києва, а в 2002-2010 роках працював головним тренером збірної України з фехтування.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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