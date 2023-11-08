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Україна передала Угорщині пропозиції щодо вирішення питання нацменшин
16:44 08.11.2023 |
Україна надала Угорщині детальну дорожню карту того, як можна вирішили суперечки щодо питання нацменшин.
Про це в ефірі телемарафону розповіла віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, повідомляє "Європейська правда".
За її словами, Україні було важливо, щоб у звіті Єврокомісії не відчувався "угорський слід", і щоб звіт був неупередженим.
"І я хочу звернути увагу, що Європейська комісія у своєму звіті підтвердила прогрес України, підтвердила, що права національних меншин відповідають Копенгагенським критеріям, які виставляються країнам-членам Євросоюзу", - зазначила віцепрем'єрка.
За її словами, Україна продовжує працювати з угорською стороною.
"Ми передали їм детальну дорожню карту, як ми бачили вирішення питань, які ставляться угорським урядом", - сказала Стефанішина, наголосивши, що й угорська меншина постійно перебуває в діалозі з офіційним Будапештом.
Зараз Україна закликала Угорщину дійти згоди і дати зворотний зв'язок щодо наданих пропозицій, додала віцепрем'єрка.
Раніше Угорщина заявила, що блокуватиме початок переговорів з Україною про вступ до ЄС, доки не будуть виконані угорські вимоги щодо мови освіти.
Нагадаємо, Європейська комісія рекомендувала державам ЄС розпочати переговори про вступ з Україною, але Київ повинен виконати частину ще не втілених реформ.
Зокрема, Єврокомісія нагадала Україні про необхідність виконати рекомендації Венеційської комісії у частині реформи законодавства щодо нацменшин.
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